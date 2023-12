Il Governo proroga fino al 31 dicembre 2024 il regime semplificatorio per i dehors

Nei giorni scorsi il Senato della Repubblica prima e la Camera dei deputati poi, hanno approvato il disegno di legge inerente alla legge annuale per il mercato e la concorrenza, nella quale viene di fatto prorogato fino al 31 dicembre 2024 il regime semplificatorio per l’installazione temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. Una disposizione che, tra il resto, consente ai pubblici esercizi di non richiedere l’autorizzazione paesaggistica e culturale per gli spazi esterni funzionali all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che rinvia evidentemente l’applicazione dell’apposito Regolamento comunale.

"Prendiamo atto della decisione del Governo di prorogare il regime semplificatorio - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore al Commercio, Alberto Rabbia, - nonostante l’emergenza pandemica sia ormai, per fortuna, superata. Come Amministrazione non possiamo che adeguarci alla decisione, che di fatto rinvia al 2025 l’applicazione del nostro “Regolamento per l’installazione dei dehors degli esercizi commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”. Approfitteremo dei prossimi mesi, dunque, per rimettere mano al documento affinché possa essere ulteriormente condiviso dalle associazioni di categoria e dai privati, per giungere infine ad una applicazione definitiva che sia vantaggiosa per tutti nel rispetto di spazi, luoghi e persone".