“Mamma sono io, ho perso il telefono”: quando la truffa arriva via sms

Da qualche tempo è in circolazione un SMS, indirizzato alla “mamma”, in cui il mittente avvisa di aver cambiato numero telefonico e chiede di essere contattato via WhatsApp.

Ce lo segnala una nostra lettrice che lo ha ricevuto proprio nella giornata di oggi, sabato 30 dicembre. Ebbene, si tratta di una truffa architettata per spillare soldi e accedere a dati sensibili. Potrebbe anche arrivare da un presunto familiare o amico.

Ovviamente è bene non rispondere a questo tipo di messaggi. Lo scopo è quello di fare pressione per chiedere un aiuto economico urgente, anche semplicemente una ricarica. Un modo molto facile per assicurarsi che si tratti di una truffa è chiamare il proprio figlio o figlia al vecchio numero. Sicuramente vi risponderà.