"Sevono nuovi soci per il rinnovo del Direttivo": l'appello del Centro Incontri Acli di Villafalletto

Il “Centro incontri” ACLI di Villafalletto, con sede in via Roma, lancia un appello alla partecipazione e a mantenere vivo il Circolo soprattutto in vista del rinnovo del direttivo previsto per il prossimo mese di gennaio.

"Siamo aperti tutto l'anno dal martedì alla domenica, i nostri locali sono caldi e dotati di uno spazio bar e di tavoli per il gioco delle carte - commentano i membri della direzione uscente -, ma senza l'ingresso di nuovi soci nel prossimo direttivo il Circolo rischia nel 2024 la chiusura".

Una realtà, quella del “Centro incontri” ACLI, che costituisce un vero e proprio presidio sociale e un servizio per tutta la comunità di Villafalletto. Per questa ragione la direzione uscente lancia un appello a tutti i soci e alla cittadinanza affinché si riescano a trovare dei volontari interessati ad entrare nel nuovo direttivo del Circolo e a portare al suo interno quelle “forze fresche” necessarie per evitare la chiusura e rendere il Centro incontri sempre più vivo e vicino alle esigenze dei più anziani.