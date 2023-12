Nuovo attacco di lupi nel Monregalese: predato un gregge a Villanova Mondovì

Si registra una nuova predazione da parte dei lupi nella zona del Monregalese.

Nella notte appena trascorsa un gregge di pecore è stato attaccato nella zona di Roracco, frazione di Villanova Mondovì.

Amara scoperta per l'allevatore Ezio Vallati che, questa mattina, sabato 30 dicembre, ha trovato due pecore sbranate e altre due gravemente ferite alla gola.

"La situazione sta diventando preoccupante - ci spiega - le pecore erano in una zona vicino alle case, all'interno di una recinzione elettrificata. Quando sono arrivato sul posto i due lupi erano poco lontano e li ho visti. Delle 14 che componevano il gregge due sono morte, altre due sono state attaccate alla gola, spero sopravvivano. Per me e mio fratello le pecore sono un'attività secondaria perché in azienda ci occupiamo principalmente delle vacche, ma la presenza del lupo in zone così vicino alle abitazioni è diventato un grave problema per il nostro lavoro: nessuno dei nostri animali è più al sicuro. Così non si può andare avanti".

Si tratta solo dell'ultima di una serie di predazioni che sono state segnalate negli ultimi mesi: lo scorso 19 ottobre, era successo vicino al centro abitato di Pianfei (leggi qui) e poi a inizio dicembre anche a Rocca de' Baldi (leggi qui), ma altri attacchi sono stati segnalati anche nel Cuneese nella zona di Bombonina (leggi qui) e a Mondovì zona di San Lorenzo e al Merlo. Tutte le predazioni - come segnalato dagli allevatori stessi - si sono verificate nei pressi di centri abitati.