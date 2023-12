Le opinioni dello youtuber Samu Bit su Meme Kombat, la nuova piattaforma di gaming P2E

Samu Bit è uno youtuber con un canale dedicato alle criptovalute, seguito da più di 10.000 utenti. In uno dei suoi ultimi video dedicati alle meme coin, Samu Bit parla anche di Meme Kombat, un progetto in presale molto interessante e che potrebbe esplodere nel 2024.

Meme Kombat è una piattaforma di gaming P2E (Play To Earn), attualmente in fase di presale. Secondo Samu Bit, come tutti i progetti in presale, anche Meme Kombat risulta altamente rischioso e potrebbe avere successo, oppure sparire nel giro di pochi giorni dal lancio, senza vie di mezzo.

MEME SEASON IN ARRIVO? DOGE COIN COMPIE 10 ANNI! TOP MEME PER LA PROSSIMA BULL RUN!!

Tuttavia, lo youtuber ritiene che il progetto abbia tutte le carte in regola per avere successo, come dimostrano i numeri della presale del token nativo MK. Al momento, Meme Kombat ha raccolto più di 5,2 milioni di dollari, con il MK venduto a 0,268 dollari. Il token aumenterà a 0,268 dollari con la prossima fase della presale, prevista al raggiungimento di 6,5 milioni di dollari.

Fino al lancio della piattaforma, i token MK acquistati in presale verranno messi automaticamente in stake, con un APY del 178%.

VAI ALLA PRESALE DI MEME KOMBAT

In cosa consiste Meme Kombat

Meme Kombat si basa su battaglie tra i personaggi delle meme coin più famose. Nel roster iniziale di 10 personaggi figurano Shiba Inu, Pepe The Frog, Floki e Sponge.

Lo svolgimento delle battaglie e la parte grafica saranno gestite completamente da un’intelligenza artificiale, quindi i giocatori non potranno intervenire direttamente sugli scontri.

Il gameplay infatti si basa sulle scommesse. Gli utenti devono puntare sul possibile vincitore dello scontro, tenendo conto degli odds, delle meccaniche in-game e delle caratteristiche dei personaggi in gara.

Per scommettere è necessario acquistare e mettere in stake il token nativo MK. Gli utenti potranno decidere di utilizzare parte dei loro token in stake per scommettere contro altri giocatori (Player Vs Player) o contro il gioco (Player Vs Game). La parte dei token lasciata in stake genererà ricompense passive in base all’APY.

Le vittorie delle scommesse vengono ricompensate in MK e registrate sulla blockchain, così come le transazioni e i risultati delle battaglie.

Meme Kombat dispone di un’offerta totale di 120 milioni di token MK, di cui il 50% è stato destinato alla presale e il restante 50% andrà alle ricompense per lo staking.

Per le scommesse è stato allocato il 30% dell’offerta totale, con il restante 20% diviso equamente tra liquidità DEX e premi della community (20%).

Meme Kombat e la Gamefi

Samu Bit e altri influencer sono interessati al progetto, in quanto appartiene al crescente settore della GameFi. Il gaming su Web 3.0 potrebbe avere un notevole sviluppo nei prossimi anni, inoltre Meme Kombat potrebbe avere un notevole successo grazie alla sua accessibilità.

A differenza di giochi P2E (Play To Earn) basati sugli NFT, Meme Kombat permette agli utenti di giocare tramite lo staking, quindi senza dover acquistare asset digitali oltre al token nativo MK.

Inoltre, il progetto prevede aggiornamenti stagionali, seguendo un modello GaaS (Games as a Service) come i moderni videogiochi tradizionali. In questo modo gli sviluppatori possono aggiornare il gioco introducendo novità interessanti, attirando nuovi giocatori e tenendo alta l’attenzione dei veterani.

Secondo il whitepaper ufficiale del progetto, Meme Kombat verrà lanciato nel primo trimestre del 2024. La prima stagione partirà con l’uscita della piattaforma e il listing del token MK sul mercato, introducendo le scommesse, le battaglie e le scommesse.

Se Meme Kombat avrà successo, si arriverà alla seconda stagione, un aggiornamento che prevede l’aggiunta di nuove modalità di combattimento e opportunità di guadagno.

Chiaramente, il token MK potrà rimanere rilevante sul mercato solo se la piattaforma prenderà piede e attirerà gli appassionati di gaming P2E.

VAI ALLA PRESALE DI MEME KOMBAT