Appuntamenti in programma nella Granda per questo lungo fine settimana a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno

Eventi e spettacoli per sabato 30 dicembre





A Limone Piemonte sabato 30 dicembre è in programma la tradizionale fiaccolata dei maestri della Scuola Sci Limone a quota 1400 sulla pista Morel. Dalle 20.45 sono previste musica ed animazione con Andrea Caponnetto & Zenzero Team e “Spettacolo per passione”. Alle 21.15 prenderà inizio la magica fiaccolata che si potrà ammirare in tutta la sua bellezza a lato della partenza della seggiovia “Morel”. Al termine ci saranno cioccolata calda e vin brûlé per tutti gli spettatori. Info: www.limoneturismo.it nella sezione eventi e www.facebook.com/limonepiemonte





A Limonetto, sempre sabato, alle 15.00 presso l’Anfiteatro è in programma SnoWalk, passeggiata non competitiva. A seguire dalle 17, in piazza Biancheri, ci sarà il concerto dei Cecilia Mon Amour con cioccolata calda, vin brûle e pandoro. Info: www.facebook.com/LimonettoCN





Sabato, a partire dalle 21.30 presso la pista di pattinaggio di Pradleves è in programma una serata "alternativa" sui pattini, con una sequenza musicale dedicata ai vari segni zodiacali e la lettura dell'oroscopo 2024 a cura dell’esperta "capo-masca" Simo La Volpe. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/pattinaggiopradleves





Sabato 30 dicembre presso il Teatro Comunale di Cortemilia alle 16.30 l'Associazione MAGOG “I Cantastorie” ha in programma “Il re ha le orecchie da asino”, un evento gratuito e un momento di festa per tutti. Info: www.comunecortemilia.it/eventi-cortemilia e www.facebook.com/magogalba





Il comune di Frabosa Soprana, in collaborazione con la Fondazione CRC, la Pro Loco di Frabosa Soprana, l'Associazione culturale "E Kyé" di Fontane e l'Ecomuseo del Marmo invitano al tradizionale concerto di Capodanno della Banda Musicale di Mondovì, a favore della Casa di Riposo "Maria Serra" di Frabosa Soprana. Appuntamento sabato 30 dicembre alle 21 nella sala polivalente di Frabosa Soprana. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info e programma: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/concerto-capodanno-frabosa-soprana





La Pro Loco di S. Anna Collarea ha annunciato il ritorno della festa della vigilia di Capodanno che si terrà la sera del 30 dicembre sul campo sportivo della frazione di Montaldo di Mondovì. Una serata ed una nottata che saranno scandite dai più grandi successi musicali, dagli anni Novanta ad oggi, da ballare e da cantare: il modo migliore per salutare l'anno che sta per finire. Sabato il piazzale del campo sportivo si trasformerà in una grande discoteca a cielo aperto. Dalle ore 17.30 il Dj Rizla inonderà di musica il paese creando l’atmosfera giusta per festeggiare, mentre dalle 21.00 avrà inizio lo spettacolo pirotecnico. Sotto la tensostruttura riscaldata si potranno gustare polenta, patatine, vin brulè e cioccolata calda e sarà garantito il servizio bar no stop.

Info: www.facebook.com/proloco.santannacollarea





A Bra sabato 30 dicembre alle 21 è in programma al Politeama il Concerto di Capodanno della banda “Giuseppe Verdi” di Bra, diretto da Enea Tonetti. Il programma sarà articolato fra brani orchestrali e brani tratti dal repertorio lirico dei maggiori compositori italiani come Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni.

E proprio di Rossini, il clarinettista Antonio Capolupo, interpreterà “Introduzione tema e variazioni”, scritta dal compositore durante un soggiorno napoletano in un arrangiamento per Banda del M. Enea Tonetti. Info: www.turismoinbra.it

A Cherasco le Bande Musicali Giovanili Provinciali di Anbima Cuneo e Milano terranno sabato 30 dicembre alle 21 presso il Palaexpo il concerto di Capodanno. Le due formazioni, entrambe dirette dal M° Davide Casafina, presenteranno un repertorio costituito prevalentemente da musica originale per banda e concluderanno la serata con l’esibizione a bande riunite di “Choose Joy”, un brano basato sul famoso tema dell’Inno alla Gioia di Ludwig van Beethoven. Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti. Info: www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco





Sabato 30 dicembre, alle 21 presso il teatro Ex Confraternita di Vernante, sarà possibile assistere allo spettacolo Vision - Magic is Coming, lo Show Natalizio per eccellenza, con una durata di 90 minuti, capace di intrattenere sia i bambini che un pubblico adulto. La coppia magica composta da Beppe Brondino e Madame Zorà, finalisti di Italia's Got Talent, sarà la guida di questo viaggio onirico che coinvolgerà sia bambini che adulti. Con una performance unica di sand art, un'arte che plasma immagini fiabesche attraverso la manipolazione della sabbia, trasporteranno il pubblico in un mondo di poesia visiva. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Info: www.provernante.it/vacanze-di-natale-a-vernante-2023





La Festo dou Tarluc propone numerosi appuntamenti e momenti aggregativi e di comunità nei territori dei tre comuni dell’Alta Valle Stura, Sambuco, Pietraporzio e Argentera, dove tra Natale e l’Epifania, si alterneranno concerti di musica tradizionale, teatro, escursioni musicali, laboratori per grandi e piccini, degustazioni, e il tradizionale appuntamento con la tosatura della pecora floucà. Sabato 30 dicembre, a Pietraporzio, alle 18 è in programma la passeggiata serale lungo ​la “vio de les fràchos”, il sentiero escursionistico dedicato a Stefania Belmondo, accompagnati dalla campionessa di sci di fondo, con degustazione finale alla Locanda La Pecora Nera a Pontebernardo

Info e programma completo della manifestazione: www.facebook.com/ecomuseopastorizia





Visite guidate a Palazzo Borelli a Demonte sono in programma sabato 30 dicembre alle 10.30. Il palazzo Seicentesco è il luogo simbolo della storia di Demonte e allo spazio Lalla Romano, scrittrice e pittrice originaria del paese. Info: www.visitstura.it/agenda/news/visite-guidate-a-palazzo-borelli-demonte-3





Al Centro Visita Uomini e Lupi, Entracque, è in programma “L’Albero dei Lupi”, un racconto animato per bambini dai 5 agli 8 anni per spiegare il ritorno naturale del lupo sulle Alpi. Il 30 dicembre, alle 17.30, a Entracque con le guide della coop. Montagne del Mare. L’albero dei lupi è un racconto del ritorno naturale del lupo sulle Alpi e sottolinea l’importanza che questo animale ha per mantenere un equilibrio tra tutti i processi naturali. L'iniziativa è stata realizzata nell’ambito del Progetto LIFE Wolfalps EU in collaborazione con Arte Bimbi di Bologna. Attività su prenotazione. Info: www.facebook.com/centrouominielupi





Fino al 7 gennaio a Cuneo in Piazza della Costituzione ritorna il circo di Babbo Natale più famoso del mondo con la partecipazione di grandi artisti, Babbo Natale, i suoi Elfi e i personaggi più amati dai bambini. All’interno dell’area si trova la bellissima casetta di Babbo Natale per tutti i bambini che vogliono portare la letterina. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini













Capodanno in piazza e in musica





Domenica 31 dicembre ad Alba è in programma il Capodanno in Piazza con diverse iniziative in attesa del brindisi della mezzanotte e dell’inizio del nuovo anno. Per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al nuovo, dalle 15 alle 17 in piazza Risorgimento addobbata e illuminata a festa, lo scultore Mario Amegee del Principato di Monaco realizzerà un’opera d’arte in ghiaccio.

Dalle 16 alle 18 nel Cortile della Maddalena ci sarà il Nutella Party accompagnato dall’intrattenimento per bambini, animato da uno scultore di palloncini e dal face painting.

In piazza Risorgimento alle 17.30 inizieranno le prove di musica per sound-check, mentre dalle 18 su un maxischermo passeranno le immagini del Mudet, il Museo del Tartufo. Sulla stessa piazza, alle 22 cominceranno la musica e gli effetti luminosi, prima del concerto live dei Sarah's Back Rock Band dalle 23. Alle 23.50 sono previsti i tradizionali saluti di fine anno dell’Amministrazione di Carlo Bo, prima del countdown verso la mezzanotte col brindisi collettivo, gli effetti pirici dal palco e lo sparacoriandoli Kabuki di carta. Info: www.comune.alba.cn.it/it e www.facebook.com/AlbaCulturaEventi





Sempre ad Alba il 31 dicembre si festeggerà il Capodanno presso il Circus di Collisioni a Parco Tanaro. È in programma il Cenone con intrattenimento musicale con una grande festa dedicata agli anni 90 e alla voglia di ballare. Alla console ci saranno Maurizio Molella con Tuttafuffa dj set ai quali spetterà il compito di far ballare fino all'alba, sulle note di Gigi Dag, Gabriponte e delle altre hit di quel decennio fatto di suoni e ritmi indimenticabili. Per prenotare si può scrivere a prenotazioni@collisioni.it . Info: www.facebook.com/CollisioniFestival/?locale=it_IT





A Crissolo il 31 dicembre, nel centro cittadino, sono previsti grandi festeggiamenti per il Capodanno 2024. Nel pomeriggio, dalle 15.30, ci saranno giochi e intrattenimenti per i bambini nella Sala delle Guide. A partire dalle ore 22, appuntamento nella piazza del Municipio per aspettare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno con il gruppo musicale di Claudio Boglio, che farà da colonna sonora per una serata all'insegna di musica e balli di gruppo e della tradizione.

Info: www.comune.crissolo.cn.it





Domenica 31 dicembre, dalle ore 22.30, in Piazza Foro Boario a Cuneo si terrà il Capodanno in piazza. L'inizio è previsto per le 22.30 circa con il nuovo concerto dei Borderline RockHits che animeranno la piazza con una scaletta studiata esclusivamente per il Capodanno 2024 con i grandi classici, dai Van Halen agli AC/DC, dai Kiss agli U2 e rivisitazioni del tutto originali dei successi ballabili del decennio '70/'80. Con lo scoccare della mezzanotte sarà offerto ai partecipanti una degustazione di panettone e spumante per festeggiare l’ultimo dell’anno. Terminato il concerto, dalle 00.30, Follia 2000 format dance dagli anni 2000 ad oggi. Dj e vocalist faranno ballare la piazza oltre a regalare gadget a tema. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/associazioneall4u





Sempre a Cuneo domenica al Teatro Toselli, alle 22.00 si terrà il Concerto dell’Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Paul-Emmanuel Thomas, presenta Alfonso De Filippis. Musiche di Strauss, Bizet, Verdi, Čajkovskij. Brindisi finale nel foyer.

-Info e biglietti: www.promocuneo.it





Appuntamento domenica 31 dicembre a Limone Piemonte con il Capodanno in piazza.

Animazione e musica saranno affidati a Marco Marzi e Marco Skarica, il top dei DJ in provincia di Cuneo. Voce della serata Mario Piccioni. Si ballerà e si canterà dalle 22.00 alle 04.00.

Info: www.facebook.com/limonepiemonte e www.limoneturismo.it





Per concludere l’anno insieme Frabosa Soprana ha in programma la tradizionale fiaccolata del 31 dicembre e una serata di musica in piazza. La fiaccolata avrà inizio dalla partenza delle seggiovie intorno alle 18.30 circa, per poi proseguire lungo via Bossea e arrivare in Piazza Municipio, dove verrà bruciato il fantoccio dell’anno appena passato. Seguirà musica dal vivo con Dj set in piazza Municipio, a cura delle attività del quartiere, per dare il benvenuto all’anno nuovo.

Info: www.visitcuneese.it/en/dettaglio-evento/-/d/capodanno-a-frabosa-soprana





Domenica 31 dicembre il Capodanno andrà in scena a Prato Nevoso. Fuochi d’artificio e fiaccolata daranno il via a una notte indimenticabile: sci notturno sotto le stelle, musica e animazione in attesa dell’arrivo del nuovo anno. Si inizierà alle 18.30 con la tradizionale fiaccolata, alle 20 aprirà lo sci notturno, alle 21.30 l’area evento. Dopo il countdown ci saranno fuochi d’artificio e, a seguire, musica, party e dj set. Biglietti limitati. Info: www.facebook.com/PratoNevoso e https://pratonevoso.com/capodanno-in-conca-a-prato-nevoso





Artesina concluderà l'anno con una Festa in piazza, dedicata alle famiglie, e alla tradizionale fiaccolata. L'ultimo giorno dell'anno si aprirà già al mattino (ore 10) con "La Piazza in...musica!", poi alle 12.00 la Baby Dance con Pinky. Alle 17.30 la "Fiaccolata dei bambini" con Pinky e alle 18:30 la tradizionale fiaccolata dei Maestri di sci. Alle 19.00 è tempo di "Panettone e vin brulè" mentre alle ore 22.30 inizierà il live show della "Granadilla band" e a seguire dj set con ICIO per aspettare il nuovo anno. Info: www.facebook.com/Artesina





Anche ad Entracque si festeggerà il Capodanno in Piazza. Alle 18 aperitivo in musica, dalle 23 Dj set fino a tarda notte. Info: www.facebook.com/Entracque





Lunedì primo gennaio





Ad Entracque lunedì alle 21 presso la Confraternita S. Croce appuntamento con “Anno Nuovo in voci di donne”. Si esibiranno i soprani Martina Malavolti, Romina Gianoglio e Mina Silvia.

Info: www.facebook.com/Entracque





La Proloco La Deseno di Elva propone per lunedì 1° gennaio alle 15.00 nella Chiesa Parrocchiale il Concerto di Capodanno con il Trio Adrienne (pianoforte, violoncello e flauto). A seguire merenda offerta dalla Proloco. Sempre lunedì, a partire dalle 10.30, è previsto il Mercatino dell’Artigianato in piazza. In occasione degli eventi il Museo di Pels sarà visitabile in orario al mattino dalle ore 11-12.30 ed al pomeriggio dalle 14.30-16.30. La chiesa parrocchiale con gli affreschi di Hans Clemer sarà visitabile tutto il giorno. Il Negozio Alimentari La Butego sarà aperto dalle 10 alle 12.30 ed al pomeriggio dalle 15.30 alle 18. Info: www.facebook.com/people/Pro-loco-di-Elva-La-Deseno





Il Balletto Nazionale della Romania si esibirà al Teatro Toselli di Cuneo il 1° gennaio con Lo Schiaccianoci alle 17.00 e alle 20.30. L’opera, musicata da Pëtr Il’ič Čajkovskij su libretto di Marius Petipa, è tratta dal racconto Schiaccianoci e il re dei topi di E. T. A. Hoffmann.

Le scenografie incantate ed i costumi, atmosfera natalizia e impeccabile professionalità del Balletto Nazionale della Romania, renderanno partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di danza, ma anche per coloro che attraverso un grande Balletto, vogliono avvicinarsi a questa meravigliosa forma d’arte.

Biglietti e Punti Vendita: www.vivaticket.it





Nella Chiesa di San Domenico ad Alba ritorna il Concerto di Capodanno di Alba Music Festival. Il programma verrà interpretato dall’Orchestra Classica di Alessandria diretta da Andrea Oddone. Il titolo del concerto, Due secoli a Vienna, introduce in una straordinaria atmosfera mitteleuropea: dal Concerto per pianoforte e orchestra K 414, scritto da Wolfgang Amadeus Mozart, si passerà ad alcuni celebri Valzer di Johann Strauss, per concludere con una fantasia su Die lustige Witwe, con i temi principali della Vedova allegra. Info: www.albamusicfestival.com/it/news/concerto-di-capodanno-2023





Lunedì 1° gennaio alle 17.00, presso il Teatro Milanollo di Savigliano è in programma il Concerto di Capodanno - "La vedova allegra": operetta in tre atti di Viktor Léon e Leo Stein, musiche di F. Lehar. Compagnia d’operette Elena d’Angelo. Organizzato da Assoc. Amici dell’Ospedale Ss. Annunziata in collaborazione Assoc. Amici della Musica. Ingresso: platea palco € 30, galleria € 25, loggione € 20. Info: www.amiciospedalesavigliano.it





Lunedì 1° gennaio alle 17.00 presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo è in calendario il gran concerto di Capodanno della Scuola APM, realizzato in collaborazione con Filarmonica TRT. Sul palco del teatro saluzzese si esibirà l’organico del corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra che, per l’occasione, sarà diretto dagli allievi diplomati all’Accademia di direzione d’orchestra con il Maestro Donato Renzetti. Musiche di L.V.Beethoven e F.B.Mendelssohn.

Info: https://fondazionebertoni.it





Iniziate il vostro nuovo anno con il sorriso e le risate più sincere! Unisciti a noi il 1° gennaio 2024 alle 18 presso il Palazzetto di Cuneo per una serata indimenticabile di comicità con i grandi talenti dell'umorismo italiano: Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Max Pieriboni e Mauro Villata! Biglietti s www.liveticket.it





Il Comune di Villar San Costanzo e la Podistica Valle Grana ripresentano “Prim de Genè bugia i pè”, camminata e corsa non competitiva per beneficenza aperta a tutti. La manifestazione si terrà lunedì 1° gennaio tra le vie del paese e attraverso lo spettacolare parco dei Ciciu.

Scopo dell’iniziativa smaltire gli eccessi del cenone di Capodanno e raccogliere fondi da devolvere all’Ats Val Maira Insieme Associazione delle case di riposo della vallata. Il ritrovo sarà presso la Sala Polivalente di Villar in via Fratelli Perano. La partenza è prevista alle 14.30 il percorso è di 6,5 chilometri e la quota di iscrizione è di 3 euro. Sarà possibile acquistare i pettorali alla partenza dalle ore 13.30, la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

Info: www.comune.villarsancostanzo.cn.it





ll Centro Uomini e Lupi di Entracque per festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno propone una speciale visita guidata in notturna del Centro Faunistico, nel corso della quale verranno approfonditi gli aspetti biologici ed etologici di questo affascinante predatore e utilizzando la tecnica del Wolf Howling si tenterà di ascoltare il suo emozionante richiamo (la risposta agli ululati indotti non è garantita). Prima della visita merenda a base di bevanda calda e biscotti.

Si consiglia di indossare abbigliamento consono ad escursioni serali, scarponi e di portare una torcia. In caso di neve al suolo, le racchette da neve verranno fornite dal Centro.

Appuntamento lunedì 1° gennaio alle 17.30. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.facebook.com/centrouominielupi





Nella «Giornata mondiale della pace» immancabile è a Boves la «Fiaccolata», a Cura della «Scuola di pace». L’appuntamento è per il giorno di Capodanno, 1° gennaio, alle 17.45, in Piazza dell’Olmo, davanti alla Parrocchiale. Le tappe saranno, quest’anno, alla Casa di Riposo «Monsignor Calandri», alla Cappella di San Francesco (un tempo «campestre», ora in mezzo alle case ed alla sede della Associazione «Apice» a Madonna dei Boschi, dove è allestita l’esposizione di «Eurohumor», «Primalpe», «Stanchi di guerra». Nel Salone settecentesco del Santuario della frazione vi sarà il rinfresco finale. Info: www.comune.boves.cn.it/Home