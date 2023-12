Capodanno a Prato Nevoso: tutti i divieti

In occasione del Capodanno 2024 a Prato Nevoso, sono state emesse delle ordinanze di restrizione alla circolazione stradale.

In particolare la S.P. 327 da Frabosa Sottana a Prato Nevoso, in senso di marcia ascendente, potrà essere chiusa in base alle condizioni del traffico e dei parcheggi.

Sarà inoltre vietata la circolazione degli autobus in Prato Nevoso su via Corona Boreale, pertanto gli stessi avranno l'obbligo di tornare a valle per la sosta.

Ecco un riassunto delle restrizioni: