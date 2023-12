“La notte dei regali”, uno spettacolo per famiglie al Teatro sociale di Alba

“La notte dei regali”, uno spettacolo per famiglie, domenica 7 gennaio al Teatro sociale di Alba

Per concludere le festività in famiglia, il Teatro Sociale “G. Busca” ha pensato di ospitare, all’interno della rassegna “Famiglie a Teatro”, lo spettacolo “La notte dei Regali”. Domenica 7 gennaio 2024, alle ore 16:30, andrà in scena un magico viaggio tra sogni e desideri dei più piccoli, uno spettacolo di animazione, pittura dal vivo e narrazione, raccontato attraverso figure, burattini e travestimenti che creano la suggestione dello straordinario e del fantastico.

Gastaldo è il vecchietto che, nella tradizione popolare veneta conduce il carrettino dei regali di Santa Lucia e raccoglie i doni della Befana, a volte di San Nicola o Babbo Natale e anche dei Re Magi. Ormai anziano, racconta la sua esperienza “centennale” a fianco dei portatori di regali nell’inverno di ogni anno rivivendola e condividendola con i piccoli spettatori.

I regali che queste figure fantastiche fanno apparire davanti ai loro occhi stralunati sono la magica trasformazione del regalo che bambine e bambini riescono ogni giorno a fare all’umanità intera: la luce, la fiducia, la gioia e la positività. Sentimenti che derivano dal senso di attesa mescolato alla sorpresa dell’arrivo dei regali.

Biglietti ancora disponibili alla biglietteria del Teatro, in piazza Vittorio Veneto n. 3, due ore prima dall’inizio della recita. I biglietti sono inoltre acquistabili anche online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0173292470 / 472.