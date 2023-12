Questa sera a Limone la fiaccolata per salutare il 2023

La Scuola Sci Limone, in collaborazione con la "Riserva Bianca", conferma lo svolgimento della fiaccolata in programma questa sera, 30 dicembre, a Limone Piemonte Quota 1400 - Frazione Panice Soprana per salutare il 2023 con i tantissimi turisti che affollano Limone in questi giorni e tutti quanti vorranno venire a condividere con i Maestri di sci questa sempre affascinante serata di musica ed emozioni.