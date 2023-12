Risate di Capodanno a Cuneo: spettacolo di cabaret al Palazzetto dello Sport

Si avvicina la data per lo spettacolo di cabaret per dare il benvenuto al 2024 con un sorriso: una serata di comicità che vi farà ridere fino alle lacrime!

L'appuntamento è fissato per il 1 gennaio 2024 alle ore 18 presso il Palazzetto di Cuneo.

I protagonisti della serata saranno Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Max Pieriboni e Mauro Villata, comici di fama nazionale noti per le loro esilaranti performance che conquistano il pubblico da sempre il pubblico di Zelig e Colorado.

L’apertura della biglietteria il giorno dell'evento è prevista per le ore 16:30, orario dalla quale saranno acquistabili i biglietti per lo spettacolo direttamente in loco.

Ricordiamo che l’inizio dello spettacolo alle 18: vogliamo assicurarci che tutti possano godersi l'intero spettacolo, quindi vi preghiamo di arrivare in anticipo.

Per maggiori informazioni: https://www.cuneo.show/

Il costo del biglietto a posto unico è di 10 euro, la prevendita online attiva su Liveticket e su www.cuneo.show al costo aggiuntivo di 1 euro a biglietto.