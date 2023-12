Successo di solidarietà per la Tombolata di Slow Food Bra, che ha regalato ai numerosi partecipanti una bella occasione di unione e di svago.

Chi, infatti, non conosce le regole del gioco? Chi non ha passato tanti momenti di allegria insieme a famigliari ed amici, nella speranza che la propria cartella fosse la prima ad essere completata?

Oltre mille euro il ricavato che contribuirà, infatti, al sostegno del progetto Slow Food Orti a scuola, borse di studio per l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo ed alla costruzione di un dormitorio per ragazzi in una scuola superiore in Uganda, voluto dal preside Sam Ogwang.