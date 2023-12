Volley A2M, Cuneo-Grottazzolina 3-2, coach Battocchio: "I ragazzi si sono superati. Botto? Immenso" (VIDEO)

Matteo Battocchio ha un solo termine per definire la continuità di prestazioni che in questa stagione sta inanellando il capitano della sua squadra: "Immenso".

Poi l'allenatore parla di come Cuneo abbia saputo trovare questa importante vittoria: "Sono fortissimi e l'hanno fatto vedere girando la partita con una serie di battute importanti con Nielsen e Fedrizzi, ma abbiamo risposto bene. Non è facile giocare con loro, ti aggrediscono in continuazione con potenza in attacco e altezza a muro. Ci siamo superati per avere la meglio".