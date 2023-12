Volley A2M. Cuneo, muscoli, tecnica e carattere: Grottazzolina al tappeto, settimo sigillo di fila

Prova di forza e di carattere per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che riesce a strappare una sudata quanto meritata vittoria al tie break contro una coriacea e mai doma Grottazzolina.

3-2 il risultato finale (25-21/25-21/23-25/21-25/15-11), con i ragazzi di Matteo Battocchio che hanno saputo portarsi avanti 2-0 nonostante la truppa di Ortenzi sia sempre stata in partita.

Tanto che appena i cuneesi hanno mollato un attimo la tensione, i marchigiani sono riusciti prima ad accorciare poi a pareggiare i conti. Il tie break è stato una guerra di nervi, ma qui la Puliservice Acqua s.Bernardo Cuneo ha sempre avuto in mano il pallino del gioco.

Stavolta ha funzionato davvero tutto nella squadra di Matteo Battocchio: partiti con un servizio preciso ed efficace nei primi due set, i piemontesi hanno raccolto i frutti maggiori in attacco, anche quando la ricezione ha mollato un attimo su una battuta avversaria decisamente importante. Attacco che non è mai sceso sotto il 50%. Ottima anche la prova a muro, 11-5 il confronto finale con Jensen sugli scudi

Ha di che sorridere Battocchio dopo questa prestazione, che dimostra quanto la sua squadra continui a crescere e sia pronta a giocarsela con tutti di qui alla fine.

IL MATCH

Primo vantaggio cuneese della partita propiziato da un super Botto che fa 3 su 3 (3-1), al quale risponde Nielsen per Grottazzolina (3-3). La squadra di casa prova di nuovo allungare con Andreopoulos che ferma Nielsen a muro, poi c'è l'invasione marchigiana in attacco e siamo 8-5 in favore della Puliservice. La Yuasa riduce lo svantaggio a -1 sul primo tempo di Mattei (8-7). Botto è scatenato: dalla linea di fondo colpisce Fedrizzi per due volte consecutive con la battuta e sul 14-10 coach Ortenzi è costretto ad interrompere il gioco. La squadra marchigiana reagisce e si affida a Nielsen: l'opposto danese prima piazza un attacco dalla seconda line, poi con la battuta riduce lo svantaggio di un paio di break (14-13). L'allungo arriva sulla P1 di Cuneo, con il solito servizio flot di Sottile che mette in difficoltà la ricezione avversaria: Jensen mette giù il punto del 20-17. Arriva un altro muro cuneese, stavolta di Andreopoulos a fermare Nielsen per il 23-19, poi chiude Nielsen in attacco per il 25-20.

Grandissimo set per Iacopo Botto che mette a segno 4 punti su 5 attacchi (80%) e 2 aces, ma anche Jensen è chiamato ad un super lavoro: il danese attacca 13 palle e ne mette a terra positivamente 8 (62%), stessa percentuale e stessi numeri che dall'altra parte della rete bene ottiene l'opposto Nielsen (62%, 8 su 13)

Subito 0-2 Grottazzolina nel secondo set, errore di Jensen in attacco, poi parziale di 3-0 per Cuneo che sorpassa (3-2). Il break piemontese passa ancora dal servizio, stavolta la battuta di Codarin permette a Andreopoulos di piazzare un gran muro su Cattaneo (6-4), con Andreopoulos che mette a segno l'ace del 10-6: time out per Grottazzolina. La Yuasa recupera un break su errore in attacco di Volpato (10-8), poi va a -1 (11-10) con l'ace di Marchiani. Per Cuneo torna al servizio Sottile ed ecco che la prima linea va nozze: block di Codarin per il nuovo +3 (13-10), ma Mattei con un primo tempo riporta sotto Grottazzolina sul 13-12. Altro muro di marca cuneese firmato Jensen, ace di Botto e la Puliservice scappa 16-12 con Ortenzi che chiama l'ultimo time out a disposizione. Va a segno dal centro anche Codarin per il 17-12, arriva un altro ace di Botto, indiavolato e Cuneo scappa sul 18-12. Si arriva al set ball con Cuneo avanti 24-19, Grottazzolina ne annulla due, poi chiude Andreopoulos per il 25-21.

Ancora grandi numeri quelli fatti registrare da Cuneo nel secondo set: 75% in attacco per Botto (3 su 4), mentre Jensen ne mette giù 3 su 7 (43%) e Andreopoulos 3 su 6 (50% per un totale di squadra del 60%. Grande prova a muro dei locali, 4 vincenti con 2 di Jensen, 1 a testa per Botto e Andreopoulos. Due anche le battute vincenti, entrambe messe a segno dal capitano. Grottazzolina non va male in attacco (50%), ma è troppo sbilanciata sul solo Nielsen (75%), mentre Cattaneo (25%) e Fedrizzi (38%) non mordono.

Ancora una volta il break cuneese arriva sulla P1: muro di Botto per il 3-1. Allunga Jensen con un mani e fuori sul muro avversario per il 6-3 e l'8-4 è opera di Andreopolulos: time out Ortenzi. Grottazzolina recupera un break con il solito Nielsen (9-7), ma Jensen si oppone a Cattaneo e Cuneo torna a +4 sul 13-9. Marchiani capisce che se la sua squadra vuol rientrare in corsa deve affidarsi a Nielsen e l'opposto non lo delude mettendo giù il punto del 13-11, poi dalla linea di fondo anche quello del -1 sul 13-12. L'errore di Jensen in attacco porta le squadre in parità sul 14-14, poi arriva il punto di cattaneo che per la prima volta nell'incontro porfta avanti Grottazzolina: 14-15 e primo tempo put anche per Battocchio. Si riprende, arriva il muro di su Andreopoulos e Grotta va a break (14-16), ma Jensen con un ace prima rimette in equilibrio la situazione, poi rimette davanti Cuneo sul 17-16. Altro siluro del danese dalla linea di fondo e sottorete Volpato blocca Cattaneo per il 18-16: secondo time out di Ortenzi. Si riprende a giocare, Jensen si ripete dai nove metri (19-16), mentre Ortenzi cambia Cattaneo con Vecchi. Non è finita: il muro su Botto riporta sotto i marchigiani (21-20) che pareggiano con Fedrizzi (21-21) che poi piazza i due aces del sorpasso ed allungo sul 22-24. La palla in rete al servizio di Botto riapore i giochi (23-25)

Cresce ancora l'attacco di squadra di Cuneo, che tocca il 65% con Botto al 60% (3 su 5), Jensen al 57% (4 su 7) e Andreopoulos al 50% (3 su 6). Numeri pressoché simili quelli di Grottazzolina (60%), che fa suo il set con il guizzo finale di Fedrizzi.

Cambio palla sistematico in avvio di quarto set, con il primo break che arriva solo sul 9-12, attacco di Nielsen. Poi c'è un altro punto marchigiano con Cattaneo e sul 9-12 Battocchio ferma il gioco. Sull'11-14 Gottardo rileva Andreopoulos in difficoltà, il giovane schiacciatore mette subito giù il punto del cambio palla. A questo punto l'equilibrio regna sovrano, con Grottazzolina che mantiene i 3 punti di vantaggio fino al 18-21: cambio palla Cuneo, poi Volpato al servizio porta momentaneamente sotto i suoi sul 20-21, ma arriva Fedrizzi dai nove metri e porta la Yuasa al set ball sul 21-24 poi mette a segno anche la palla che rinvia il verdetto al tie break (21-25)

Ora Grottazzolina non è più solo Nielsen e questo fa la differenza nel set: tutti gli attaccanti marchigiani chiudono il parziale sopra il 60% in attacco. Cuneo paga il calo di Jensen che non va oltre il 25%.

Il primo strappo del tie break è di Cuneo ed arriva grazie al muro di Jensen (4-2) che poi mette giù anche l'attacco del 6-3: time out Grottazzolina. Il danese però sbaglia un attacco e la Yuasa si fa sotto (6-5). Va al servizio Andreopoulos, Volpato mura e siamo 9-6 Cuneo, poi Botto gioca sulle mani esterne del muro marchigiano e sull'11-7 Ortenzi chiama l'ultimo time out a disposizione. Il punto della vittoria è opera di Jensen che forma il 15-11.