Volley maschile A3: Savigliano, in Emilia scatta il girone di ritorno

Non c’è tempo per esultare per il Monge-Gerbaudo Savigliano che, con ancora nella mente le immagini festose di Valenza, è già chiamato a tornare in campo per una trasferta molto insidiosa. Questa sera alle ore 21, infatti, i biancoblu saranno ospiti dello Stadium Mirandola per l’ultima partita del 2023 e prima di ritorno nel Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Terzultimi in classifica, i modenesi hanno virato al giro di boa con 11 punti, frutto di quattro vittorie e otto sconfitte nelle prime dodici partite disputate. In piena lotta per mantenere la categoria, quindi, i gialloblu dovranno invertire la rotta in questa seconda parte di campionato, magari approfittando dell’entusiasmo generato dal successo ottenuto a Santo Stefano. Un pesante 2-3 sul campo di Salsomaggiore Terme, in un derby tiratissimo che ha visto anche il debutto dall’inizio del nuovo acquisto: lo schiacciatore Enrico Scarpi, alla quinta esperienza in Serie A, utilizzato però nell’insolito ruolo di libero, per via di qualche assenza. In panchina contro i piemontesi dovrebbe, invece, tornare coach Mescoli, out per malattia a Salsomaggiore e sostituito dal vice Pinca. Tra i punti di forza del roster gialloblu, senza dubbio, la ricezione e la fase muro-difesa, fondamentali in cui Mirandola si colloca a ridosso della metà delle classifiche di rendimento tra tutte le squadre di Serie A3 Credem Banca.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Il gruppo piemontese è in grande fiducia, e non solo per la qualificazione alla Coppa Italia ottenuta proprio nell’ultima giornata. Savigliano è, infatti, reduce da quattro vittorie consecutive, che hanno evidenziato la crescita del gruppo biancoblu, dopo un leggero passaggio a vuoto nel cuore del girone d’andata. Coach Lorenzo Simeon mette in guardia i suoi: “Questa gara rappresenta uno snodo cruciale per noi, perché vincere ci consentirebbe di chiudere bene il 2023 e di prepararci al meglio per un inizio di 2024 che ci metterà di fronte tantissimi incroci importanti, compreso quello di Coppa Italia. In partite come queste, conta più l’aspetto mentale che quello fisico, perché vanno approcciate nel modo corretto. Affrontiamo una squadra che ha bisogno di punti e che arriva rinvigorita dalla vittoria contro Salsomaggiore. Avranno dalla loro anche un pubblico tradizionalmente “caldo” e il palazzetto amico, in cui non è mai facile giocare. Servirà una bella prova”.

I precedenti. Il bilancio, fin qui, è nettamente a favore del Monge-Gerbaudo, che nelle tre sfide disputate tra le due squadre nelle ultime due stagioni ha sempre vinto, e sempre strappando i tre punti. All’andata, nella prima al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, finì 3-0 per Dutto e compagni, al termine, però, di tre set combattuti. Tra gli ex, invece, occhi puntati sullo schiacciatore Andrea Nasari, protagonista lo scorso anno in terra sabauda.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, la partita tra Stadium Mirandola e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 21.00 di sabato 30 dicembre al Palazzetto dello Sport Marco Simoncelli di Mirandola.