Ucraina, attacco con droni in Russia: nel mirino diverse regioni

(Adnkronos) - Attacco ucraino con droni in Russia. La difesa antiaerea russa ha abbattuto all'alba di oggi oltre trenta droni ucraini su diverse regioni del paese. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa di Mosca: "La notte scorsa abbiamo fermato un tentativo del regime di Kiev di portare a termine un attacco terroristico utilizzando droni contro obiettivi situati nel territorio della Federazione russa", scrive su Telegram. Il Ministero ha affermato nella stessa dichiarazione che "le unità di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 32 droni ucraini in volo sui territori delle regioni di Bryansk, Oryol, Kursk e Mosca".