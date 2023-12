Al Raduno Internazionale dell’Epifania voli in mongolfiera anche virtuali per monregalesi e turisti

Da un lato le mongolfiere vere e proprie, protagoniste indiscusse del 34° Raduno Internazionale dell’Epifania che il 5, 6 e 7 gennaio prossimi colorerà i cieli monregalesi . Dall’altra la possibilità, per cittadini e turisti, di provare l’esperienza virtuale del volo in mongolfiera grazie a “Mondovirtual - Balloon Flight”, l’iniziativa promossa dal Circolo delle Idee di Mondovì che proprio nei giorni del raduno avrà luogo in corso Statuto, nei pressi della fontana dei bambini, dove troveranno posto altre due piccole mongolfiere stilizzate.

«Quest’iniziativa vuole offrire ai monregalesi e a tutti i turisti che in quei giorni visiteranno Mondovì, l’esperienza virtuale di un volo in mongolfiera» il commento della presidente del Circolo delle Idee di Mondovì Beatrice Perrone.

«L’obiettivo del progetto è infatti duplice: vuole essere un’iniziativa inclusiva e allo stesso tempo un valido strumento di promozione turistica del territorio. Durante le giornate del raduno, infatti, saranno messi a disposizione alcuni visori all’interno di un cesto di una mongolfiera. Il video che verrà mostrato ai fruitori è stato realizzato con una telecamera a 360°e le riprese sono state effettuate lo scorso 23 novembre, durante un volo organizzato con il pilota monregalese Filippo Curti dell’Aeroclub di Mondovì. Colgo l’occasione per ringraziarlo nuovamente per la disponibilità e per estendere un’analoga riconoscenza all’intero Aeroclub Mongolfiere di Mondovì e al suo presidente, Giorgio Bogliaccino».

«Ringrazio il Circolo delle Idee per la creatività e per l’innovazione esperienziale che offrirà al pubblico», ha aggiunto l’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. «Per la prima volta il volo in mongolfiera sarà virtualmente accessibile a tutti senza alcuna preclusione. Un bellissimo segnale di inclusione e sensibilità sociale, ma anche una straordinaria opportunità per valorizzare turisticamente la nostra città. La dimostrazione più concreta di come i giovani sappiano essere attenti alle esigenze del territorio».