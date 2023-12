A Mondovì il riuscito concerto del coro Cum Corde a favore dell’Unicef

Lo scorso 22 dicembre un folto pubblico ha accolto l’invito della corale Cum Corde per il concerto "Caro Gesù Bambino", a sostegno dei progetti Unicef.

L’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Mondovì presso la chiesa di Sant’Agostino, ha visto l’esibizioni di due cori: il Cum Corde, diretto dalla Maestra Paola Roggero, e la Corale Villanovese, diretto dalla Maestra Romina Ambrogio. Nell’intervallo il dottor Giansandro Lerda, presidente provinciale dell’Unicef, ha illustrato iniziative e progetti ai quali è stato devoluto l’intero ricavato della serata, oltre mille euro.

Scroscianti applausi hanno accompagnato la serata, allietata da brani e carols natalizie, alcune magistralmente accompagnate al pianoforte dal pianista e direttore di coro Umberto Bo.

A conclusione delle esibizioni, i due cori hanno salutato i numerosi spettatori, unendosi nel tradizionale canto natalizio Adestes Fidelis.

Dagli organizzatori giunge "un sentito grazie a quanti hanno sostenuto la realizzazione della serata: alla Corale Villanovese che ha prontamente accettato l’invito dei Cun Corde e alle aziende che, donando i loro prodotti, hanno permesso di allestire un gustoso rinfresco per tutti i partecipanti all’evento: i salumifici Benese e San Giorgio di Busca, i caseifici Revelli della frazione Merlo e Tramonti di Villanova, la Cantina Capetta di Santo Stefano Belbo. Un grazie speciale a Betty Bassignana per lo splendido allestimento ed, infine, alla direttrice del Cum Corde per l’impegno, la pazienza e la passione profusi. Nella vita nessuno fa niente da solo e questi eventi ne sono la dimostrazione pratica".