Dalla Città di Mondovì un contributo di 10.000 euro per la Scuola Comunale di Musica

Una storia, quella della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, nata nel 1979 con l’obiettivo di diffondere sul territorio la cultura musicale attraverso la sensibilizzazione dei giovani e degli adulti verso l’arte sonora. Un cammino lungo e autorevole che dal 2006 è guidato dalla Fondazione Academica Montis Regalis e che, nel 2021, ha conosciuto l’effettiva integrazione tra gli storici spazi della Scuola e gli adiacenti locali delle “Cucine Musicali”, per un’offerta complessiva di assoluto prestigio per l’intero Monregalese. Alla luce di quanto evidenziato, allora, nei giorni scorsi con determinazione dell’Amministrazione è stato deliberato un contributo di 10.000 euro in favore dell’Academia Montis Regalis e, indirettamente, della Scuola di Musica, volto a sostituire parte degli strumenti e delle attrezzature in dotazione nelle sale prove e registrazioni.

«Un dovere etico e morale supportare un’eccellenza della nostra città e del nostro territorio» il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. «Il contributo andrà a finanziare la parziale sostituzione delle attrezzature attualmente a disposizione della Scuola, affinché l’offerta didattica mantenga un livello qualitativo di assoluto valore tanto negli spazi quanto nei singoli strumenti. La Scuola Comunale di Musica non è soltanto un luogo di perfezionamento tecnico, ma è diventata negli anni un autentico modello di rigenerazione comunitaria, dove il linguaggio musicale rappresenta un elemento di aggregazione e di formazione. Grazie alla Fondazione Academia Montis Regalis per la consueta professionalità e grazie a tutto il personale che ogni anno istruisce ed entusiasma bambini, ragazzi e adulti».