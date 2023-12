Envie dice addio al cavalier Giovanni Battista Fraire: fu assessore e vicesindaco del paese

Si terranno con la cerimonia in programma martedì 2 gennaio i funerali del cavalier Giovanni Battista Fraire, 84 anni, già assessore e vicesindaco di Envie, figura molto conosciuta e stimata in tutta la Valle Po per i diversi incarichi da amministratore assunti in passato a favore di tutto il territorio.

Tra questi si ricorda l’impegno profuso per fondare e quindi guidare il consorzio irriguo Monte Bracco, come fu presidentedel consorzio irriguo Sinistra Po.

L’uomo lascia la moglie Emma, le figlie Laura con Danilo ed Eleonora, e Nadia con Paolo e Sofia, la cognata, la figlioccia Vilma, Domenico, nipoti e cugini.

I funerali sono fissati per le ore 10 di martedì presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria in frazione Occa a Envie, dove domani sera, lunedì 1° gennaio, alle ore 20.45 verrà recitato il rosario.

Per volere della famiglia non fiori, ma offerte a favore dell’ospedale "Regina Margherita" di Torino.