Proseguono le attività del Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese

Il commercio come fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.

Nascono con questo spirito i Distretti del Commercio promossi e sostenuti dalla Regione Piemonte, intesi come ambiti territoriali nei quali gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le formazioni sociali sono liberamente aggregati.

Un percorso che ha preso forma anche nella nostra zona con il Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese (finanziato dalla Regione Piemonte e beneficiario anche di un contributo da 30.000 euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo in seno al Bando Generale 2022) che riunisce ad oggi undici comuni (oltre a Mondovì nel ruolo di capofila, infatti, fanno parte del raggruppamento Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Niella Tanaro, Pianfei, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte e Villanova Mondovì) e che ambisce a mettere a sistema più di 750 esercizi commerciali.

Un progetto ambizioso che negli scorsi mesi aveva già emesso un bando molto partecipato per il rinnovamento estetico dei singoli negozi e che, in queste settimane, sta proseguendo la propria attività attraverso la realizzazione di apposito materiale di comunicazione e la predisposizione di uno studio volto a valorizzare le vetrine vuote del centro storico di Mondovì e degli altri comuni.

«Il commercio sta vivendo un momento storico non facile, sia per la congiuntura economica internazionale, sia per alcune dinamiche generali che prediligono gli acquisti digitali a scapito delle attività locali» il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessore al Commercio, Alberto Rabbia. «Il tessuto commerciale, però, rappresenta senza dubbio una spina dorsale imprescindibile per la vitalità dei nostri centri storici e come Amministrazione, di concerto con le associazioni di categoria, stiamo cercando di fare fronte comune per sostenere e agevolare i singoli esercenti. Il Distretto Diffuso del Commercio rappresenta per tutto il territorio una straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo, come testimonia il successo ottenuto dall’apposito bando volto a riqualificare le esteriorità degli esercizi commerciali che il nostro Comune ha ulteriormente integrato con risorse proprie per riuscire a finanziare tutte le domande cittadine pervenute e ritenute idonee, ma rimaste escluse dalla graduatoria. Nei prossimi mesi, sempre all’interno del Distretto Diffuso del Commercio, verranno portate a termine alcune campagne di comunicazione digitale e cartacea volte a raccontare e a valorizzare il commercio monregalese e si ultimerà altresì uno studio per l’ipotetica riqualificazione delle vetrine sfitte. Un’azione, quest’ultima, che va nella stessa direzione di “Vetrine Vive”, l’apprezzabile iniziativa promossa di recente dall’As.Com Monregalese, a testimonianza di una condivisione strategica di base e di una piena sintonia di visioni».