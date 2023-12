Dal gruppo Nodocomix di Savigliano una serata per ricordare Maria Isaia

Riceviamo e pubblichiamo.

***

Ciò che lasciamo mostra chi siamo stati, questa è la frase giusta per ricordare Maria Isaia “la tabacchina”, una donna speciale che ha saputo dare esempio nella sua vita nella quale ha tanto amato i suoi cari ma anche persone che non conosceva.

Di tanto in tanto, infatti, era solita fare una donazione alla nostra associazione che presta servizio nel reparto di pediatria dell’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano.

Non chiedeva mai un ringraziamento perché per lei aiutarci a portare un sorriso ai bambini malati era fonte di soddisfazione, donava sempre con fare gioioso.

Oggi Maria non c’è più, però il bene che ha fatto non è terminato, perché la sua propensione alla solidarietà ha lasciato nei suoi amici e familiari un’impronta che non esaurisce.

Giovedì 28 dicembre un gruppo di amici ha voluto ricordarla in una serata di musica caldamente richiesta dal figlio Ivo e dal marito Giovanni.

Organizzata da Mauro Morello, Gianfranco Reinaudo e Romana Garnero, la serata è stata speciale e coinvolgente, diretta in modo magistrale dal gruppo “Canzoni in compagnia” capitanato da Mauro Morello (voce), accompagnato dai figli Francesca Morello (voce), Lorenzo Morello (cajon e cori), da Maurizio "Maui" Carpani (chitarra e cori) e Pino Boasso (chitarra e cori).

Alla serata ha partecipato anche il giovane mago “Maxim” anche lui “artista solidale” che ha rallegrato la serata con i suoi magici giochi di carte.

Ringraziare senza rischiare di dimenticare nessuno è semplice, basta dire: “grazie a tutti!”, per aver partecipato alla serata e soprattutto per le generosissime donazioni fatte in ricordo della bella persona che era Maria.

Novecento euro, questa la cifra raccolta e donata alla nostra associazione di volontariato Nodocomix, così la solidarietà di Maria prosegue e ci aiuterà ancora a portare sorrisi ai bambini ospedalizzati.

Un grazie va al Comune di Venasca che ha concesso gratuitamente il salone comunale, a Giovanna Gianoglio e al marito Diego che hanno fatto una cospicua donazione e a tutti coloro che pur restando anonimi hanno lasciato un’offerta generosa.

Il gruppo Nodocomix, oltre ai ringraziamenti, desidera fare a tutti un augurio di un buon 2024.

Il gruppo Nodocomix, Savigliano