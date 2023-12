La lotteria di Natale di Kairune Odv sostiene una scuola primaria del Kenya

L’associazione Kairune Odv invita tutti all’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria di Natale 2023 che si svolgerà venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Cervasca.

La serata sarà animata dal gruppo corale L’Escabòt, che eseguirà antichi canti di Natale, appartenenti al filone della tradizione popolare occitana.

Durante l’evento, si procederà all’estrazione dei 65 numeri vincenti, tra i quali il primo premio consiste nel biglietto aereo valido per una persona di andata e ritorno per il Kenya, del valore di 800 euro spendibili nel corso del 2024. Durante il viaggio, il vincitore avrà modo di visitare la Don Cugnod Primary School di Meru e valutare di persona l’operato che i volontari dell’associazione svolgono all’interno della scuola.

Al termine della serata verranno sorteggiati ulteriori premi tra i presenti.

L'associazione ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e si sono adoperati per il successo della Lotteria di Natale 2023 e per le numerose ulteriori iniziative che i volontari hanno svolto nel corso dell’anno per raccogliere i fondi necessari per finanziare l’opera di padre John tra la popolazione povera del Meru Kenya.