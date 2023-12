Sci di fondo, Martino Carollo dopo la sprint di Dobbiaco al Tour de Ski: "Un'emozione essere in prima fila con i big"

Nella splendida e soleggiata Dobbiaco è ufficialmente cominciato il 18° Tour de Ski: la Nordic Arena ha accolto atleti ed atlete che si sono subito cimentati nelle qualificazioni della sprint.

Tra i molti campioni presenti, a prendere il via nel esordio assoluto in Coppa del Mondo, anche il giovane piemontese delle Fiamme Oro, Martino Carollo, primo atleta dalla provincia "Granda" a prendere parte a questa competizione.

Il giovane atleta cuneese, appena ventenne, al termine delle qualificazioni, che ha chiuso con un buon 44° posto, si è fermato al microfono di Fondo Italia, ancora emozionato per la splendida opportunità di partecipare a questo evento.

"Essere qui in Coppa del Mondo è senz'altro un salto in avanti sia perla qualità degli atleti in gara che il livello" - ha dichiarato a FondoItalia il cuneese - "Non avevo nessun obiettivo in particolare ma già solo il fatto di essere qua, fare riscaldamento insieme ai big e vedere che tutti danno il massimo, a livello di emozioni è tutta un'altra cosa rispetto fare una gara in Coppa Italia o in Coppa Europa".

Carollo ha poi analizzato la gara: "Sono partito un po' lento e all'inizio ho perso un po' troppo" - ha affermato l'atleta delle Fiamme Oro - "Ho poi trovato il mio ritmo e sono riuscito ad andare a tutta fino alla fine facendo una discreta prestazione per essere il mio esordio".

Gli occhi sono però già puntati sulla 10Km in tecnica classica di domenica: "Ho sempre fatto bene nelle sprint ma sto crescendo e mi sto allenando bene anche nelle distance. Ci sarà ancora tanto da imparare e c'è ancora spazio per provare a fare qualcosa di meglio rispetto a oggi. Devo cercare di tirare fuori il meglio di me ogni giorno perchè qui basta davvero poco per perdere posizioni importanti. Bisogna dare tutto tutti i giorni".