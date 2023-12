Costigliole Saluzzo, chiusa la 15ª edizione del presepe vivente [FOTO]

Martedì 27 dicembre l'edizione 2023 del presepe vivente di Costigliole Saluzzo si è chiusa con un ultimo spettacolo, che ancora una volta ha visto il tutto esaurito.

Una conclusione in grande stile con un momento di forte emozione per tutti – comparse, addetti alla sicurezza, sarte e organizzatori – quando gli organizzatori hanno proposto di cantare insieme il canto “Tu scendi dalle stelle”.

La voce narrante ha così introdotto questo momento: "Vorremmo dare la nostra voce ai Paesi martoriati dalla guerra in particolare in Terra Santa. Il presepe tiene insieme il popolo ebraico, romano, greco, palestinese e tutti popoli. Vorremmo che il nostro canto giungesse alla Palestina e a ogni luogo di guerra come messaggio di una pace possibile. Cantiamo insieme questo nostro canto della tradizione natalizia che ricorda lo stile del bimbo che ha segnato per sempre la storia umana. Adesso partirà la musica. Vi chiediamo di cantare insieme".

Tutti si sono uniti al coro guidato dalla musica e percependo l’importanza del gesto di grande unità che si stava vivendo in quel momento. "Ora veramente ci piacerebbe dare massima diffusione a questo messaggio di pace perché raggiunga il coro di tutte quelle persone che la desiderano con tutto il cuore", dicono gli organizzatori, che aggiungono: "Questa è stata la 15ª edizione del presepe vivente, un’edizione partita con tante incognite perché segnava il passaggio di consegne tra gli organizzatori della prima ora e quelli che hanno preso il timone dopo aver vissuto tante edizioni in ruoli diversi. Ora che tutto si è concluso nel migliore dei modi diventano profetiche le parole di Jaques Tranchero, regista della prima ora: «Ora siamo sicuri che il presepe vivente andrà avanti»”.

Per visionare il presepe vivente registrato:

https://www.facebook.com/parrocchiediverzuoloecostigliole/

Per visionare il video del momento del canto di Natale:

https://www.youtube.com/watch?v=P6aMQrG11us