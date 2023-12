Volley A2M. Botto trascinatore contro Grottazzolina: "Sto bene, ma per me l'importante è che vinca la squadra" (VIDEO)

Iacopo Botto, finora una grande stagione per il capitano di Cuneo (Foto: Valerio Giraudo)

Iacopo Botto sta vivendo una vera e propria trasformazione rispetto l'anno scorso, quando non riusciva a mettere giù la palla e spesso cadeva nello sconforto.

Dalla prima partita di quest'anno sta inanellando prestazioni sempre più convincenti e con Grottazzolina, sarà per l'importanza dell'avversario, ha fatto davvero vedere grandi cose.

"Abbiamo giocato una gran partita - racconta a fine partita - Nei primi due set loro non hanno espresso il miglior gioco e siamo stati bravi ad approfittarne, poi quando sono usciti a nostra volta siamo andati un po' in difficoltà, ma nel quinto siamo tornati con la testa sul campo. Onestamente non era facile dopo aver perso due set così tirati".

Sulla sua prestazione superlativa glissa: "Sono contento, ma principalmente perché la squadra ha vinto. Il resto è un corollario"