Volley Femminile: la Lpm Bam Mondovì saluta il 2023...Ecco i numeri dell’anno del Puma

Bye Bye 2023! Per la Lpm Bam Mondovì si è chiuso un anno dai numeri in chiaroscuro. Un anno iniziato piuttosto bene sotto la guida di Bibo Solforati, per poi accusare un calo di rendimento nella stagione attuale, che ha visto prima la conduzione tecnica di Marco Gazzotti e da ultimo quella Claudio Basso, promosso a primo allenatore poco meno di un mese fa.

Parliamo ovviamente solo di numeri, e non di un confronto tra allenatori, anche perchè le squadre che hanno avuto a disposizione i vari tecnici non sono le stesse, così come sono differenti le tempistiche. Un dato, tuttavia, sorprende se rapportato a quello dell’anno precedente: ebbene, nel 2023 la Lpm ha disputato in tutto 31 gare, ottenendo 19 vittorie e 12 sconfitte! Praticamente lo stesso e identico risultato ottenuto nell’anno precedente.

Anche nel 2022, infatti, con Bibo Solforati in panchina per l’intero anno, si erano giocate 31 partite, a fronte di 19 vittorie e 12 sconfitte. I punti racimolati nell'anno che sta per salutarci sono stati 58, quattro in meno rispetto al 2022.Pressoché identico anche il dato sui set conquistati e quelli persi: nel 2023 i set portati a casa sono stati 70, solo uno in meno rispetto al 2022 (71); I set persi nel 2023 sono stati 51, due in più dell’anno precedente (49).

Insomma, il 2023 è stato un anno a doppia faccia, ma dai numeri piuttosto simili a quelli registrati nel 2022. Diamo uno sguardo anche ai risultati delle pumine, con la classifica delle 5 giocatrici che nell'anno solare hanno realizzato il maggior numero di punti: al primo posto c'è indiscutibilmente lei, la "cecchina" Clara Decortes, autrice di 613 punti; Sul secondo gradino Laura Grigolo con 337 punti; Terzo posto per Chiara Riparbelli con 222 punti; A seguire Valeria Pizzolato con 207 e infine Alessia Populini con 141 punti.

Il nuovo anno è ormai alle porte e le speranze dei tifosi è che il 2024 possa essere un anno in grado di regalare maggiori soddisfazioni. A proposito...”Buon anno” a tutti!