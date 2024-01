All'ospedale Michele Ferrero di Verduno il primo nato è Ivan: l'ultima del 2023 è Alisea

All’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, il primo bimbo nato nel 2024 è Ivan Ratto. È arrivato alle 02.54 del 1° gennaio e al momento della nascita pesava 2 chili e 240 grammi. Ad accoglierlo, la mamma Tina Jelcic e il papà Rubens Lucio Ratto, residenti a Treiso.

L’ultima nata del 2023 è Alisea Shkoza. Arrivata alle 23.49 del 30 dicembre, al momento della nascita pesava 3 chili e 470 grammi. Ad accoglierla, la mamma Denisa Maria Argatu e il papà Gert Shkoza, residenti a Bra.

Nel 2023 i nati all’ospedale Ferrero di Verduno sono stati 879, in aumento rispetto agli 836 nati nell’anno precedente.

Nonostante non sia venuta al mondo in provincia di Cuneo c'è da segnalare come la prima nascita originaria della Granda nel 2024 sia Ginevra Gibelli, nata all'ospedale di Asti 11 minuti dopo la mezzanotte. La mamma Francesca Ebarca e il papà Fabio sono originari di Rocchetta Belbo.

Così come arriva da Vezza d'Alba la famiglia dell'ultimo parto avvenuto sempre nel nosocomio astigiano. Si tratta di Tommaso Iannarella nato alle 17,11 di ieri, 31 dicembre con grande felicità della mamma Elisa Abrate e papà Denis.