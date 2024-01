Bra, portato via il bambinello dal presepe in via Principi

In foto la capanna del presepe allestito in via Principi, a Bra

Un gesto difficile da qualificare. E anche da giustificare. Una mano ignota ha sottratto dalla mangiatoia il bambinello del presepe allestito in via Principi di Piemonte a Bra e lo ha portato via. Non è la prima volta che succede in queste feste, così è partito l’appello, attraverso i social, dell’associazione Presepe Vivente di Bra. Eccolo.





«Quali componenti dell’Associazione Presepe Vivente di Bra, abbiamo agito sempre con discrezione, con il fine di aiutare le famiglie braidesi in difficoltà.

Con la stessa discrezione, abbiamo sorvolato sulla prima sottrazione del “Bambinello” dalla Capanna posta in via Principi di Piemonte pensando ad una bravata e sperando che il “Bambinello” potesse essere restituito.



Purtroppo così non è stato, anzi, la Capanna è stata più volte manomessa e con

nostro dispiacere, è stato sottratto anche il “secondo Bambinello” posto nella culla.

Confidiamo che chi ha compiuto tale gesto possa ritornare sui propri passi riponendo quanto sottratto nella Capanna. Un caro augurio a tutti per un sereno 2024 e un grazie di cuore a coloro che in vari modi hanno sostenuto l’iniziativa dell’Associazione».