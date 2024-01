Dal pandoro della Ferragni alla condanna di Mario Roggero: gli articoli più letti del 2023 sulle pagine di Targato Cn

Nel 2022 la tragica e prematura morte di Alberto Balocco e i suoi funerali erano stati due tra i temi che più di altri avevano catturato l’attenzione dei lettori di Targato Cn nel corso di 365 giorni di informazione senza sosta ( leggi qui ). La nota industria dolciaria fossanese ha occupato la prima piazza dei nostri articoli più letti anche nel corso del 2023, questa volta per la discussa vicenda del pandoro griffato da Chiara Ferragni, che dopo la multa decisa dall’antitrust nelle scorse settimane continua a tenere banco nei "trend" dell’attualità nazionale.

Con quella, sono veramente numerosi i titoli che negli ultimi dodici mesi sono stati capaci di raggiungere e superare anche di molto la ragguardevole soglia delle 100mila letture.

Tra questi una parte cospicua riguarda ovviamente la cronaca nera (il duplice omicidio di Torre Mondovì, nei primi giorni di agosto) e giudiziaria (su tutte la condanna in primo grado del gioielliere di Mario Roggero), ma anche le vicende dell’economia (la battaglia giudiziaria tra Sant’Anna ed Acqua Eva) o quelle riguardanti un’opera – il raddoppio del tunnel di Tenda - attesa da troppo tempo.

I DIECI ARTICOLI PIU’ LETTI DEL 2023

1. Vendita di pandori "griffati", l'Antitrust ha deciso: oltre un milione di multa a Chiara Ferragni e 420.000 euro per la Balocco ( leggi qui )

2. L’applauso alla lettura del verdetto e il conto delle provvisionali: il gioielliere già chiamato a risarcimenti per mezzo milione (leggi qui)

3. Uccide il padre a coltellate e poi fugge nei boschi di Montaldo Mondovì: due le vittime del 21enne Sasha Chang (leggi qui)

4. Per Acqua Eva un danno stimato in 13 milioni. Per Bertone di Sant'Anna "un dispetto per i torti che avevo subito" ( leggi qui )

5. La 19enne di Cervere Francesca Bergesio è la nuova Miss Italia. "Vorrei portare in alto il nome delle donne" [FOTO E VIDEO] ( leggi qui )

6. Tenda: "Tre chilometri di galleria in nove anni e mezzo è una cosa inconcepibile. Però è stata concepita" [VIDEO] ( leggi qui )

7. Trovati morti Fabrizia e Roberto Meo, i due escursionisti dispersi sopra Vinadio da domenica ( leggi qui )

8. Maxi incendio al caseificio Moris di Caraglio: distrutti laboratorio di produzione e locali di vendita, salve le stalle con oltre mille capi [FOTO E VIDEO] ( leggi qui )

9. Borgo San Dalmazzo in lutto: è morta Sara Fina, giovane donna e moglie di Matteo Bassino ( leggi qui )