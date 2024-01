La popolazione di Salmour cresce nel 2023 di undici unitá

Con la fine dell'anno vengono pubblicate le statistiche demografiche, che spesso evidenziano qualche sorpresa.

Il comune di Salmour conta, dagli ultimi dati, 719 residenti, con un incremento dell'1,5% (+11) rispetto al 2022. A prevalere è il sesso maschile: 391 maschi e 328 femmine.

A rafforzare la prevalenza di uomini l'annualità appena conclusa ha visto la nascita di cinque nuovi piccoli cittadini, di cui una femmina e quattro maschi, l'ultimo dei quali, Gregorio, nato il 22 dicembre.

In linea con la proporzione tra i sessi pure i decessi, che nel 2023 sono stati undici: sette maschi e quattro femmine.A fine 2023 in totale le famiglie salmouresi sono 297, con un incremento del 2% rispetto all'anno precedente, mentre a livello di età, il cittadino più anziano attualmente in vita è nato nel 1927, primeggiando nel gruppo dei sei ultranovantenne ad oggi residenti in paese.

La popolazione straniera residente - suddivisa in un totale di dodici paesi di origine - supera il 14% del totale, con un valore assoluto di 104 unità, di cui 65 maschi e 39 femmine.