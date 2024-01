Capodanno con decine di cassonetti a fuoco a causa dei petardi. A cosa serve l’ordinanza anti botti se nessuno controlla?

La mezzanotte era passata da circa un quarto d’ora quando una lettrice residente in frazione Cerialdo scrive alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero (mettendo il nostro giornale in copia conoscenza) segnalando un utilizzo spropositato di petardi a meno di cinquecento metri da zone abitate.

Episodi di questo tipo, nella notte di San Silvestro, sono abituali e, ovviamente, non riguardano solo il capoluogo. Nella sola notte appena trascorsa la maggioranza degli interventi dei vigili del fuoco riguardano cassonetti andati a fuoco a causa dei petardi. Se ne contano decine e in tutte le zone della provincia.

Certo, sarebbe complicato pensare a task force straordinarie in grado di intervenire nella notte del primo gennaio in modo preventivo, dal momento che la rivendita di certi tipi di esplosivi è consentita.

L’ordinanza resta uno strumento per le amministrazioni come deterrente per limitarne l’utilizzo. Ma la realtà dei fatti, come racconta la cronaca di ogni primo dell’anno, mostra come sia ancora troppo poco efficace.