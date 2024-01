Lasciano il camino acceso e vanno al ristorante per il cenone: casa va a fuoco a Valdieri

Un incendio in un'abitazione è avvenuto nella serata di San Silvestro (ieri, 31 dicembre) nella frazione San Lorenzo di Valdieri. Stando a quanto si apprende la casa avrebbe preso fuoco dopo che gli inquilini sono usciti per raggiungere il ristorante in occasione del cenone dell'ultimo dell'anno, lasciando il camino acceso.

L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 21. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo coadiuvati dai volontari di Busca e Dronero. Le fiamme sono state spente completamente intorno alle ore 4 di stanotte. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso e il sindaco di Valdieri Guido Giordana che commenta: "Ci tengo a ringraziare di cuore i soccorritori e le forze dell'ordine intervenuti prontamente in questo giorno di festa".

Non si registrano feriti.