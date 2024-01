Scende a piedi verso l'auto dopo i festeggiamenti in baita: uomo si perde a Frabosa Soprana

Primo intervento dell'anno per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Val Corsaglia nella notte del primo gennaio. Attivata una ricerca dispersi intorno alle ore 3,30 per un uomo che, in seguito ai festeggiamenti di Capodanno in una baita nella zona di Burrino nel Comune di Frabosa Soprana, si è smarrito scendendo a piedi verso la propria autovettura.



È stato lo stesso a lanciare l'allarme attivando il servizio SMS locator. Grazie alle coordinate GPS della sua localizzazione, è stata mandata in loco una prima squadra veloce di soccorritori a cui ne è seguita una seconda a supporto.



Raggiunto intorno alle 4 è stato riaccompagnato a valle a piedi. Le sue condizioni di salute erano buone dettato anche dalle temperature in zona non eccessivamente rigide. Le operazioni, a cui hanno collaborato i vigili del fuoco, si sono concluse intorno alle 5.