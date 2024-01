Questi due token hanno raccolto milioni in prevendita e sono pronti a crescere del 50x

Queste due meme coin hanno un notevole potenziale in termini di aumenti di prezzo per l’anno prossimo, e molti ritengono che possano registrare addirittura un 50x.

Gli investitori stanno abbracciando con entusiasmo questi token, sottolineando l'importanza di comprendere i fattori dietro questa tendenza. Forniamo dettagli approfonditi sulle caratteristiche distintive di ciascun progetto e presentiamo informazioni sulle loro prevendite.

Meme Kombat è un vero gioiello

Meme Kombat (MK) sta sviluppando una piattaforma su misura per gli appassionati di videogiochi e i fan dei meme. Introduce elementi unici come scommesse attive e staking passivo, offrendo molteplici modi per guadagnare ricompense, particolarmente interessanti per i giocatori accaniti. Al cuore di questa piattaforma c'è l'attenzione per i meme, come si evince dal suo nome, Meme Kombat.

Nella sua prima stagione, 11 meme unici gareggiano per il titolo ambito di meme supremo. Con le prossime stagioni all'orizzonte, c'è la possibilità di avere nuove funzionalità e opportunità di guadagno; ciò posiziona il progetto come fonte di ricompense durature e coinvolgimento continuo.

In modo impressionante, Meme Kombat ha già garantito oltre 5 milioni di finanziamenti, un risultato notevole considerando l'inizio recente della prevendita. Il token MK è attualmente valutato a $0,257 e può essere acquistato utilizzando ETH o USDT. Ciò offre un'opportunità entusiasmante poiché il progetto introduce un concetto genuinamente innovativo.

Durante la prevendita, gli investitori hanno la possibilità di mettere in staking con un notevole Annual Percentage Yield (APY) del 187%, eliminando la necessità di attendere il lancio della funzione di battaglie. Basta ottenere token MK durante la prevendita e metterli in staking nell'arena Meme Kombat.

La prevendita di Meme Kombat ha suscitato un interesse considerevole da parte degli investitori, indicando un entusiasmo robusto per questo tipo di progetto. La prevendita del token MK assegna il 50% dell'offerta totale, di cui il 30% è destinato a staking e ricompense per le battaglie. Inoltre, il 10% è riservato per la liquidità DEX e le ricompense della comunità. Questa considerevole allocazione sottolinea l'impegno del team nel garantire che la comunità goda di ricompense significative.

La stagione 2 è prevista per il quarto trimestre del 2023, con nuovi formati di battaglia, ricompense e opportunità. Guardando al 2024, il team sta esplorando attivamente potenziali aggiunte come nuove modalità di gioco e partnership strategiche.

Sponge V2 potrebbe raggiungere oltre 50x

Si è molto parlato nel 2023 del caro vecchio Sponge, il token che ha spopolato al momento del lancio. Gli investitori erano letteralmente impazziti per il suo potenziale 100x, e sembra che Sponge V2 (SPONGE) stia seguendo la stessa strada.

Questo nuovo token è praticamente la prova vivente che la gente vuole ancora più Spongebob nella loro vita finanziaria, con il potenziale per una capitalizzazione di mercato a cifre elevate. Come il suo predecessore, ci si aspetta che faccia un bel botto.

Il passaggio dalla versione 1 alla versione 2 avverrà in modo naturale, permettendo a chi ha già gli SPONGE di mettere in staking e guadagnare i nuovi token Sponge V2. E c'è pure un bonus speciale per chi compra e mette in staking preventivamente. Si prevede anche l'introduzione di Sponge P2E Racer, con nuovi modi emozionanti di guadagnare SPONGE che faranno la felicità degli utenti.

Attualmente, il totale delle somme è di oltre $1 milione, con il prezzo attuale notevolmente più alto rispetto al lancio della V1. Per chi cerca un progetto incentrato solo sui meme, Sponge V2 è la scelta perfetta. Ti consigliamo vivamente di dare un'occhiata a questo progetto e unirti alle discussioni nei loro canali social, dove troverai sicuramente una community informata.

Conclusione

Token come Meme Kombat e Sponge V2 stanno facendo faville nelle loro prevendite, confermando che gli investitori vogliono progetti innovativi. Se ti interessa, ti consigliamo di dare un'occhiata veloce prima che finiscano, partecipando alle discussioni nei loro canali social.