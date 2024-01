Buon 2024 dal Type Club di Centallo!

Poche ore fa il 2023 ha concluso la sua presenza e con emozioni sincere desideriamo esprimervi il nostro profondo ringraziamento. Ogni passo di danza, ogni risata condivisa e ogni momento passato insieme ha contribuito a rendere il Type Club il luogo che è diventato.

Le serate di Disco Liscio del mercoledì hanno segnato 50 appuntamenti di puro divertimento. La dolce melodia della musica ha creato un'atmosfera accogliente e coinvolgente, diventando un appuntamento fisso per gli amanti della danza di coppia.

Le esibizioni dal vivo di ben 87 orchestre hanno dato vita a serate di e ballo indimenticabili che in moltissime occasioni si sono trasformate in spettacoli. L'energia contagiosa delle note e la magia della danza hanno reso ogni serata un'esperienza unica.

Abbiamo dedicato 9 serate speciali ai giovani, invitando DJ e cantanti di rilievo per animare le notti di discoteca estiva: un modo per condividere la passione per la musica e la danza con tutte le generazioni.

Sono state 60 serate di salsa, bachata e kizomba: in 3 occasioni abbiamo avuto il piacere di ballare con un’orchestra di musica caraibica formata da 8 elementi. Ognuna di queste serate caraibiche, grazie agli stage, è stata un'opportunità di apprendimento e di condivisione di momenti di gioia.

In un anno ben 206 serate danzanti!

La nostra passione per la danza ha attratto anche alcune scuole di ballo che hanno scelto il Type Club per feste ed esibizioni. E’ stato un onore per noi aprire le porte a giovanissimi ballerini, creando un connubio perfetto tra arte e divertimento.

In questo momento di riflessione, auguriamo a tutti voi un 2024 ricco di serenità, sorrisi e sano divertimento. Che ogni passo di danza, ogni nota di musica e ogni incontro al Type Club contribuiscano a rendere il vostro nuovo anno straordinario.

Grazie a tutti voi da Enrica, Serena, Alessandro e lo staff del Type Club di Centallo.