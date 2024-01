Capodanno in Granda tra classica, balletto, comicità, circo, fiaccolate per la pace ed escursioni in montagna al tramonto [EVENTI]

Concerti di Capodanno ad Alba, Elva, Entracque, Saluzzo, Savigliano, spettacoli e il Circo a Cuneo, fiaccolata della pace a Boves, escursioni, camminate in gruppo, mostre e presepi da visitare: ecco alcuni degli appuntamenti in programma per oggi, lunedì 1° gennaio

Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net .

***

Il Balletto Nazionale della Romania si esibirà al Teatro Toselli di Cuneo il 1° gennaio con Lo Schiaccianoci alle 17.00 e alle 20.30. L’opera, musicata da Pëtr Il’ič Čajkovskij su libretto di Marius Petipa, è tratta dal racconto Schiaccianoci e il re dei topi di E. T. A. Hoffmann.

Le scenografie incantate ed i costumi, atmosfera natalizia e impeccabile professionalità del Balletto Nazionale della Romania, renderanno partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati di danza, ma anche per coloro che attraverso un grande Balletto, vogliono avvicinarsi a questa meravigliosa forma d’arte. Biglietti e punti vendita: www.vivaticket.it .

***

Nella Chiesa di San Domenico ad Alba ritorna il Concerto di Capodanno di Alba Music Festival. Il programma verrà interpretato dall’Orchestra Classica di Alessandria diretta da Andrea Oddone. Il titolo del concerto, Due secoli a Vienna, introduce in una straordinaria atmosfera mitteleuropea: dal Concerto per pianoforte e orchestra K 414, scritto da Wolfgang Amadeus Mozart, si passerà ad alcuni celebri Valzer di Johann Strauss, per concludere con una fantasia su Die lustige Witwe, con i temi principali della Vedova allegra. Appuntamento lunedì 1° gennaio alle 17. Info: www.albamusicfestival.com/it/news/concerto-di-capodanno-2023

***

Lunedì 1° gennaio alle 17.00, presso il Teatro Milanollo di Savigliano è in programma il Concerto di Capodanno - "La vedova allegra": operetta in tre atti di Viktor Léon e Leo Stein, musiche di F. Lehar. Compagnia d’operette Elena d’Angelo. Organizzato da Assoc. Amici dell’Ospedale Ss. Annunziata in collaborazione Assoc. Amici della Musica. Ingresso: platea palco € 30, galleria € 25, loggione € 20. Info: www.amiciospedalesavigliano.it

***

Lunedì 1° gennaio alle 17.00 presso il Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo è in calendario il gran concerto di Capodanno della Scuola APM, realizzato in collaborazione con Filarmonica TRT. Sul palco del teatro saluzzese si esibirà l’organico del corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra che, per l’occasione, sarà diretto dagli allievi diplomati all’Accademia di direzione d’orchestra con il Maestro Donato Renzetti. Musiche di L.V.Beethoven e F.B.Mendelssohn. Info: https://fondazionebertoni.it

***

Il 1° gennaio alle 18 presso il Palazzetto di Cuneo appuntamento per una serata indimenticabile di comicità con i grandi talenti dell'umorismo italiano: Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Max Pieriboni e Mauro Villata, comici di fama nazionale noti per le loro esilaranti performance che conquistano il pubblico da sempre il pubblico di Zelig e Colorado. L’apertura della biglietteria il giorno dell'evento è prevista per le ore 16.30, orario dalla quale saranno acquistabili i biglietti per lo spettacolo direttamente in loco. Biglietti anche su www.liveticket.it e https://cuneo.show

***

La Proloco La Deseno di Elva propone per lunedì 1° gennaio alle 15.00 nella Chiesa Parrocchiale il Concerto di Capodanno con il Trio Adrienne (pianoforte, violoncello e flauto). A seguire merenda offerta dalla Proloco. Sempre oggi, a partire dalle 10.30, è previsto il Mercatino dell’Artigianato in piazza dove si potranno trovare formaggi, miele, marmellate, zuppe, succhi, erbe officinali, artigianato in legno e cosmetici naturali, cucito creativo e altre produzioni della valle Maira. Sempre lunedì, a partire dalle 10.30, è previsto il Mercatino dell’Artigianato in piazza. In occasione degli eventi il Museo di Pels sarà visitabile in orario al mattino dalle ore 11-12.30 ed al pomeriggio dalle 14.30-16.30. La chiesa parrocchiale con gli affreschi di Hans Clemer sarà visitabile tutto il giorno. Il Negozio Alimentari La Butego sarà aperto dalle 10 alle 12.30 ed al pomeriggio dalle 15.30 alle 18. Info: www.facebook.com/people/Pro-loco-di-Elva-La-Deseno

***

Ad Entracque lunedì alle 21 presso la Confraternita S. Croce appuntamento con “Anno Nuovo in voci di donne”. Si esibiranno i soprani Martina Malavolti, Romina Gianoglio e Mina Silvia. Info: www.facebook.com/Entracque

***

Il Comune di Villar San Costanzo e la Podistica Valle Grana ripresentano “Prim de Genè bugia i pè”, camminata e corsa non competitiva per beneficenza aperta a tutti. La manifestazione si terrà lunedì 1° gennaio tra le vie del paese e attraverso lo spettacolare parco dei Ciciu.

Scopo dell’iniziativa smaltire gli eccessi del cenone di Capodanno e raccogliere fondi da devolvere all’Ats Val Maira Insieme Associazione delle case di riposo della vallata. Il ritrovo sarà presso la Sala Polivalente di Villar in via Fratelli Perano. La partenza è prevista alle 14.30 il percorso è di 6,5 chilometri e la quota di iscrizione è di 3 euro. Sarà possibile acquistare i pettorali alla partenza dalle 13.30, la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Info: www.comune.villarsancostanzo.cn.it

***

ll Centro Uomini e Lupi di Entracque per festeggiare insieme l’inizio del nuovo anno propone una speciale visita guidata in notturna del Centro Faunistico, nel corso della quale verranno approfonditi gli aspetti biologici ed etologici di questo affascinante predatore e utilizzando la tecnica del Wolf Howling si tenterà di ascoltare il suo emozionante richiamo (la risposta agli ululati indotti non è garantita). Prima della visita merenda a base di bevanda calda e biscotti.

Si consiglia di indossare abbigliamento consono ad escursioni serali, scarponi e di portare una torcia. In caso di neve al suolo, le racchette da neve verranno fornite dal Centro. Appuntamento lunedì 1° gennaio alle 17.30. Prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/centrouominielupi

***

Nella «Giornata mondiale della pace» immancabile è a Boves la «Fiaccolata», a Cura della «Scuola di pace». L’appuntamento è per il giorno di Capodanno, 1° gennaio, alle 17.45, in Piazza dell’Olmo, davanti alla Parrocchiale. Le tappe saranno, quest’anno, alla Casa di Riposo «Monsignor Calandri», alla Cappella di San Francesco (un tempo «campestre», ora in mezzo alle case ed alla sede della Associazione «Apice» a Madonna dei Boschi, dove è allestita l’esposizione di «Eurohumor», «Primalpe», «Stanchi di guerra». Nel Salone settecentesco del Santuario della frazione vi sarà il rinfresco finale. Info: www.comune.boves.cn.it/Home

***

Per iniziare il 2024 con una bella camminata tra le montagne innevate, lunedì 1° gennaio Limone propone un’escursione al tramonto sui sentieri del monte Murin. Ritrovo alle 13.30 in Piazza Risorgimento, rientro previsto per le 19. Il percorso prevede un itinerario di 8 chilometri e un dislivello di 450 metri con un tempo di risalita di circa due ore e mezza. Necessario essere muniti di pila frontale. Info e prenotazioni: moni.dalmasso@libero.it

***

Cuneo in Piazza della Costituzione ritorna il circo di Babbo Natale più famoso del mondo con la partecipazione di grandi artisti, Babbo Natale, i suoi Elfi e i personaggi più amati dai bambini. All’interno dell’area si trova la bellissima casetta di Babbo Natale per tutti i bambini che vogliono portare la letterina. Lunedì 1° gennaio spettacoli alle 16.30 e alle 21. Info e orario spettacoli: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini

***

A Busca apertura a Casa Francotto dove è allestita la mostra “L’altra metà – la donna nell’arte” che raccoglie 120 opere di settanta artiste, dalla scuola di Artemisia Gentileschi fino alle contemporanee come Shirin Neshat e Marina Ambramovich. L’esposizione si snoda attraverso un percorso tutto al femminile che va dal Seicento ai giorni nostri.

Aperta oggi dalle 14.30 alle 18.30. Info: www.facebook.com/casafrancotto

***

A Boves, la ex Confraternita Santa Croce (auditorium Don Enrico Luciano) ospita, fino al 6 gennaio 2024, l’esposizione di Presepi. Oggi sarà aperta dalle 15 alle 18.

***

A dicembre è stata allestita la Mostra “Presepi in Monserrato” organizzata dai Volontari dell’Associazione Santuario di Monserrato. La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio presso il Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo. Oggi aperta dalle 14 alle 18. Info: www.presepiingranda.it

***

Fino al 7 gennaio è da vedere il caratteristico Presepe Meccanico di Pianfei allestito e organizzato dagli "Amici del Presepe" nella sede della Confraternita di San Michele. Visitabile tutti i giorni dalle 15.00 alle ore 18.00. Info: www.facebook.com/Presepe.Pianfei

***

Torna, con la 16ma edizione, la Mostra mercato presepi dal mondo allestita a Mondovì presso il Monastero San Biagio, strada per Morozzo 12. Si potranno trovare natività provenienti da: Ecuador, Guatemala, Thailandia, Haiti, Indonesia, Messico, Turchia, Kenya, Perù, Cambogia, Ucraina, Polonia. Info: https://aquilonefarigliano.org

***

A Villanova Mondovì si può visitare la storica esposizione aperta ad artisti, amatori, associazioni e scuole che si svolge nella Grotta dei Dossi. Quest’anno i presepi si potranno ammirare tutti i giorni, fino al 7 gennaio. Durante le vacanze di Natale la grotta è aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio, dalle 15 alle 18. Prenotazioni necessarie. Info: www.facebook.com/grottadeidossi1797

***

A Brossasco, i Presepi in Borgata Lantermini si possono visitare fino al 7 gennaio dalle 10 alle 17. I presepi e le natività sparse qua e là nella borgata sono quasi 100, ognuno diverso dall’altro, in una nicchia o su una scala, in una stalla o in una fontana, sempre realizzati con materiali originali e di recupero o attrezzature di un tempo come vecchi scarponi oppure con oggetti che richiamano storie e profumi antichi come fieno e tela. Inoltre, la borgata si è animata di vecchi e buffi personaggi, i Girbetti, rappresentanti gli antichi mestieri o le tradizioni e le usanze di un tempo.

***

A Cuneo, nel centro storico, si può effettuare un itinerario alla scoperta dei presepi nella Cattedrale, nelle le Chiese del Centro Storico, al Sacro Cuore e al Santuario Madonna della Riva.

Le chiese sono aperte tutti i giorni dalle ore 8 alle 18.00 salvo celebrazioni liturgiche.

In particolare, nella Chiesa di Sant’Ambrogio fino al 2 febbraio 2024 è allestito il maestoso presepe di scuola napoletana con simbologia settecentesca, incrementato da nuovi “pastori”. Ha partecipato l’artista napoletano Aniello Gaudino. La prospettiva la cura dei dettagli della scenografia settecentesca, arricchita di moltissimi accessori scenici rende unico il paesaggio all’attento visitatore.

***

A Bra il " Presepio elettromeccanico" storico e artistico è realizzato nella Chiesa di Santa Croce (1854), occupando l'abside rettangolare e le due cappelle laterali, unendo presepio tradizionale e presepio piemontese. Personaggi, movimenti (più di 70) e ambienti sono realizzati artigianalmente con l'utilizzo di materiali poveri e di recupero. Rappresentano aspetti della vita quotidiana e antica oltre alla Natività, Erode, Pastori fondamentali nel presepio tradizionale, nella parte di presepio piemontese è realizzata una copia fedele del centro storico di Bra con personaggi di concittadini che hanno valorizzato il bene comune. Aperto dalle 15 alle 19 anche oggi.

Altre informazioni sui presepi da vistare: www.presepiingranda.it.