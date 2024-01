Scopri il tuo futuro con Afp

Cari ragazzi e ragazze in uscita dalla terza media, siete pronti per un'emozionante avventura verso il vostro futuro? Afp è la scelta giusta per la vostra formazione professionale. Scopri un mondo di opportunità e crescita personale attraverso i nostri corsi specializzati.

Scegli il tuo percorso: Operatore elettrico o Operatore meccanico?

Il centro “Don Michele Rossa” di Dronero è stato fondato nel 1954 a Stroppo, in Valle Maira, e negli anni 60 trasferito a Dronero.

Due i percorsi di qualifica professionale triennale tra i quali scegliere:

CODICE MECCANOGRAFICO: CNCF00600L

Entrambi i percorsi permettono l’accesso al quarto anno di Diploma di Formazione Professionale per Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione

Operatore Elettrico - Installazione di impianti elettrici civili e industriali e del terziario

Immergiti nell'universo dell'elettricità! Il nostro corso offre un approccio completo all'installazione di impianti elettrici, preparandovi per una carriera dinamica e ricca di sfide. Il settore dell'installazione di impianti elettrici è in costante crescita, e Afp offre un corso completo per formare gli Operatori Elettrici di domani. I partecipanti acquisiranno competenze pratiche nell'installazione e nella manutenzione di impianti elettrici sia civili che industriali. La formazione include l'apprendimento delle ultime tecnologie e normative di settore, garantendo una preparazione all'avanguardia.

Operatore Meccanico - Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione

Siete affascinati dalla meccanica e dalla lavorazione dei metalli? Questo corso vi guiderà attraverso le competenze necessarie per diventare veri esperti nella lavorazione meccanica. Modellate il vostro futuro con precisione e determinazione. Con l'accesso a moderni laboratori attrezzati, gli studenti impareranno a utilizzare macchinari avanzati e a sviluppare le competenze essenziali richieste dall'industria.

La nostra promessa: preparazione teorica e pratica di eccellenza

In Afp crediamo nell'importanza di una formazione completa che unisca teoria e pratica. I nostri corsi non solo offrono una solida base teorica, ma vi immergeranno anche in esperienze pratiche attraverso aule e laboratori all'avanguardia.

Connettiti con i leader del settore e metti in pratica le tue conoscenze

Avete mai sognato di lavorare a stretto contatto con i professionisti del settore? In Afp, vi offriamo l'opportunità di confrontarvi con leader del settore attraverso stages, visite aziendali e progetti pratici. Sarà un'esperienza formativa unica!

Tecnologia e supporto allo studio: al passo con il futuro

L'evoluzione tecnologica è il motore del progresso, e Afp è al passo con i tempi: sosteniamo i nostri studenti con strumenti tecnologici avanzati che facilitano lo studio e la comprensione dei concetti, preparandovi al meglio per il mondo del lavoro sempre più digitale.

Accompagnamento personalizzato: tutor e professori sempre al tuo fianco

Il tuo percorso di studi non sarà mai un viaggio solitario. In Afp avrete accesso a un supporto costante da parte di tutor dedicati e professori esperti. Siamo qui per guidarvi, ispirarvi e garantire il vostro successo.

Scegliere Afp significa aprire le porte a un futuro ricco di opportunità professionali, affrontare il mondo del lavoro con sicurezza, competenza e determinazione. Il vostro successo inizia qui!

Per ulteriori informazioni:

www.afpdronero.it

0171 918027

alessandra.bonarelli@afpdronero.it

segreteria.dronero@afpdronero.it

AFP - Illuminiamo il tuo cammino verso il successo!