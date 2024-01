A Villanova Mondovì va in scena “Non tutti i ladri vengono per nuocere” con la Compagnia degli Stornati

Sabato 13 gennaio alle 21, presso il Teatro Civico “Garelli" di Villanova Mondovì, in via del Teatro n. 5, la “Compagnia degli Stornati” presenta la commedia “Non tutti i ladri vengono per nuocere” scritta da Dario Fo nel 1958.

La scena si apre con un ladro che penetra in una casa signorile e da quel momento in poi sarà un susseguirsi di divertenti equivoci e di spassosi malintesi con un colpo di scena finale.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione. Per prenotazioni, inviare un messaggio whatsapp a Marta: 3454432809.