Al Comizio agrario di Mondovì due incontri dedicati al giardino

Il Comizio Agrario ospita nella sua sede in piazza Ellero n. 45 in Mondovì (CN), il seminario “Il Giardino come accoglienza. La funzione del giardino nell’ospitalità green, tra storytelling e redditività” con Maurizio Zarpellon (Garden Designer, fotografo e scrittore) e Milena Bellonotto (fondatrice di Vento di Fogli.e, storyteller ed ortoterapeuta).

Due pomeriggi, il 13 gennaio e il 20 gennaio 2024 dalle ore 15 alle ore 17, dedicati in particolare, ma non solo, a tutte quelle strutture ricettive quali Agriturismi, B&B, glamping, alberghi diffusi, rifugi di montagna e cascine didattiche che vogliano valorizzare il proprio giardino o angolo verde capace di stimolare i sensi e l’intelletto, attraverso scelte mirate, possibili e redditizie, che intercettino le esigenze di un pubblico attento agli spazi green. “Pensiamo a progetti ecosostenibili nella forma e nei modi ma anche a proposte innovative e più ampie a livello di contenuti tematici, per adulti, famiglie e bambini” afferma M. Zarpellon.

È possibile partecipare anche in remoto al seminario richiedendo il link per connettersi.

Per info in generale e su costi, prenotazioni e iscrizioni, da ultimarsi dieci giorni prima dell’incontro, scrivere a Maurizio Zarpellon alla mail: zarm63@gmail.com

https://www.mauriziozarpellon.com

https://www.instagram.com/ventodifogli.e