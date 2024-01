Cervasca, componenti dell'associazione Il Maestrale Cuneo consegnano cibo per i mici delle colonie feline seguite dall'associazione il Gatto per te

“Grazie” a nome dei mici delle colonie feline del territorio all’ associazione "Il Maestrale Cuneo”.

Il ringraziamento di Patrizia Falco presidente dell’associazione “Il Gatto per Te” di Cervasca che si occupa di randagismo, aiuto e benessere degli animali, va ai componenti del sodalizio che, sabato 30 dicembre, hanno consegnato una donazione di cibo secco e umido per i tanti gatti senza casa: "E’ stata una bellissima sorpresa di fine anno per noi e i nostri randagi”.