Quale turismo per le colline Unesco? In tour per sei mesi con la "progettazione partecipata"

Si è conclusa lo scorso 1° dicembre a Pollenzo la prima fase di Progettazione Partecipata della destinazione turistica Langhe Monferrato Roero , organizzata dall' Atl in collaborazione con il GAL LANGHE ROERO LEADER , nelle aree di competenza, e con la presenza dello staff di tecnici e consulenti di LaborPlay .

In sei mesi, l'Ente Turismo ha toccato le principali aree del territorio di competenza per incontrare, ascoltare e confrontarsi con amministratori e addetti del settore turistico.

Dopo il primo incontro plenario del giugno scorso al castello di Grinzane Cavour , sono stati organizzati 8 appuntamenti ( Castell’Alfero, Cocconato, Nizza Monferrato, Cortemilia, Diano d’Alba, Dogliani, Canale e Pollenzo ) in 4 macro aree per discutere di sostenibilità ambientale, etica ed economica e programmare, insieme a chi vive il turismo ogni giorno, il futuro di Langhe Monferrato Roero.

I temi affrontati durante la sessione di giugno sono stati approfonditi nel dettaglio attraverso la metodologia del World Cafè : una formula semplice e informale di dibattito e condivisione, utile per raccogliere criticità e proposte fondamentali per la costruzione della successiva fase operativa.

L’Atl vede infatti nella partecipazione e nel coinvolgimento del territorio la chiave per lo sviluppo e il posizionamento del turismo sostenibile nella destinazione Langhe Monferrato Roero da qui al 2030, anno di riferimento per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Universale per lo sviluppo sostenibile.