Una storia lunga 250 anni: 12 mesi con il calendario della Guardia di Finanza

Nell’introduzione del calendario firmata dal comandante generale delle Fiamme Gialle, il generale Andrea De Gennaro si legge: «Siamo partiti dal 1774, anno in cui nel Regno di Sardegna venne istituita la Legione Truppe Leggere, antesignana del Corpo, con compiti di presidio dei confini. Nata come polizia doganale e progredita nel tempo come polizia tributaria, la Guardia di Finanza è oggi una moderna Forza di polizia impegnata a tutela del bilancio nazionale ed europeo a difesa delle libertà economiche dei cittadini per affermare i principi di legalità e giustizia».