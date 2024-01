A Bagnasco oggi l'ultimo saluto a Maurizio Pavarino, storico componente del "Bal do Sabre"

L'intera comunità di Bagnasco è in lutto per la scomparsa di Maurizio Pavarino, che si è spento all'età di 60 anni, a causa della malattia.

Storico componente del gruppo folkloristico del "Bal do Sabre", aveva contribuito alla nascita del gruppo dei "piccoli danzatori" per la rinascita e la valorizzazione di questa tradizione.

"Maurizio era una persona semplice, ma nella sua semplicità è stato un grande lottatore, che ha affrontato la malattia con coraggio e dignità, combattendo per anni senza mai arrendersi. - lo ricorda il sindaco Giuseppe Carazzone - Nonostante i seri problemi di salute è sempre stato in prima fila, sempre presente ed attivo, a Maurizio non era il caso di chiedere la disponibilità per andare ad esibirci in un luogo vicino o lontano da Bagnasco, sapevamo che lui ci sarebbe stato.

C’è stato anche quando, nella palestra delle Scuole, abbiamo iniziato a formare il gruppo dei piccoli danzatori del Bal do Sabre, che si sono poi esibiti durante l’Incontro di Folklore del 2018, organizzato a Bagnasco in occasione del 50^ Anniversario della rinascita del “Bal do Sabre”, durante il quale Maurizio è stato premiato per la sua ininterrotta attività e per il numero di presenze.

Aveva esordito come “Danzatore” l’8 dicembre del 1986 a Borgosesia e da allora ha sempre partecipato alle tante trasferte del Gruppo sia in Italia che all’estero, e in particolare agli “Incontri Internazionali di Folklore” che si sono tenuti in Francia, Belgio, Repubblica Ceca, Inghilterra, Croazia e Spagna.

Il ballo è sempre stato importante per Maurizio, una passione per la quale si è speso ancor prima di diventare cittadino di Bagnasco.

Maurizio lascia un grande vuoto all’interno del Gruppo, ce ne siamo già accorti in questi ultimi anni quando non abbiamo più potuto contare sulla sua assidua presenza.

In qualità di Presidente Emerito e a nome di tutti i componenti del Gruppo, porgo le più sentite condoglianze alla moglie Donatella, alle figlie Deborah e Sofia, alla suocera Mariuccia, al nostro Presidente Fabrizio e a tutti i familiari."

Maurizio lascia la moglie Donatella e le figlie Sofia e Deborah con Lorenzo. I funerali si svolgeranno oggi, martedì 2 gennaio alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio a Bagnasco. La famiglia chiede, a chi lo desiderasse, non fiori ma offerte destinate alla ricerca contro il cancro.

Al dolore dei familiari si stringe anche la comunità scolastica del liceo "Vasco Beccaria Govone", scuola frequentata da una delle figlie di Maurizio, Sofia, allieva della Classe 1^E Liceo Linguistico Esaba.