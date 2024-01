Bambino investito da un'auto a Trinità: trasportato con elicottero al Regina Margherita, è grave

Un bambino di dieci anni, stando ai dati forniti dall'ufficio comunicazione dell'Asl, sarebbe rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella giornata di oggi, martedì 2 gennaio.

Il piccolo sarebbe stato investito in via Leopardi nel comune di Trinità. La dinamica dei fatti è attualmente ancora al vaglio degli inquirenti. A quanto si apprende il bimbo avrebbe attraversato la strada mentre era a bordo della bici per poi essere colpito dal veicolo che si è immediatamente fermato per chiamare i soccorsi.



Il bambino è stato elitrasportato all'Ospedale Regina Margherita di Torino con un importante trauma facciale. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri di Carrù e Trinità.