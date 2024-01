Uomo travolto da trattore a Mondovì Breolungi: soccorsi in opera lungo la Statale 28

Sono in corso in questi minuti le operazioni di soccorso a un uomo risultato vittima di un incidente mentre era alla guida di un mezzo agricolo in un appezzamento boschivo posto lungo la Statale 28 a Mondovì, all’altezza della trattoria Breolungi.

Qui l’uomo stava operando sul trattore quando lo stesso, urtata una recinzione, sarebbe scivolato in una piccola scarpata travolgendolo.

Di poco successiva alle ore 15 la chiamata dei soccorsi alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, intervenuti a dare supporto al personale sanitario del servizio regionale 118. I vigili del fuoco hanno così liberato l’uomo, rimasto sempre cosciente ma incastrato con una gamba sotto al mezzo.

Del ferito è stato quindi disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo con un codice di gravità rosso.

Sul posto si attende intanto l’arrivo dei funzionari dello Spresal, il servizio di prevenzione infortuni dell’Asl Cn1.

***

Articolo in aggiornamento.