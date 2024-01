Al Ristorante del Bramafam venerdì 5 gennaio un grande apericena in musica per festeggiare l’anno trascorso e prepararsi a quello nuovo

È stato un altro anno ricchissimo. Innanzitutto di sorrisi e di quella gioia che solo ritrovarsi insieme intorno a un tavolo può regalare. Noi speriamo di aver contribuito almeno un po’ a tutto questo con il nostro servizio e con le proposte del nostro menù: che si trattasse di un rapido pranzo di lavoro o di una cena in famiglia per un’occasione speciale, abbiamo dato il massimo per confermare una tradizione che dura da oltre 20 anni.



Il nostro calendario di appuntamenti natalizi terminerà venerdì 5 gennaio con un grande apericena in musica dedicato a grandi e bambini: una proposta per condividere anche la fine del periodo più magico dell’anno. Come di consueto, poi, per noi gennaio vuol dire qualche giorno di riposo, che ci permetterà di tornare più pronti e operativi che mai in occasione dell’amatissima festa di San Biagio, con il classico pranzo della Fiera e non solo.

Da quel momento le nostre porte saranno spalancate ogni giorno per i vostri pranzi e ogni sera per le vostre cene, senza dimenticare che questo è il luogo ideale anche per Battesimi, Prime Comunioni, Cresime e naturalmente per i matrimoni, oltre che per ogni vostra ricorrenza speciale.



D’altronde, dal 2000 siamo una delle certezze quando si parla di buon cibo e accoglienza a Revello. Siamo onorati di esserlo e felici di portare avanti questa splendida storia.

Vi aspettiamo presto tra i nostri tavoli!







Ristorante del Bramafam - Via Saluzzo, 83 - Revello CN - Tel 0175.257337 - 335.8440122

info@ristorantedelbramafam.com - www.ristorantedelbramafam.com