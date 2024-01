Anziani: cosa fare in caso di incontinenza grave?

L’incontinenza è un disturbo invalidante particolarmente diffuso tra gli anziani, di cui soffrono circa 5 milioni di italiani secondo le stime della Società Italiana di Urologia, ma il numero reale potrebbe arrivare fino a 20 milioni. Questa condizione di disagio colpisce soprattutto le donne, ma dopo i 75 anni di età si potrebbe manifestare in misura eguale in entrambi i sessi.

Si tratta dell’incapacità di controllare la vescica e/o lo sfintere, un problema quasi sempre curabile attraverso una terapia farmacologica, la fisioterapia o un intervento chirurgico come l’applicazione di un’apposita protesi.

Questo disturbo negli anziani si manifesta spesso come incontinenza grave, un problema che può essere dovuto a numerose cause come una demenza in stato avanzato, un’infezione delle vie urinarie, problemi intestinali o l’assunzione di alcuni farmaci.



Come gestire l’incontinenza grave negli anziani

In caso di perdita involontaria di urina e/o feci è necessario rivolgersi ad un medico competente o urologo, per indagare le cause del disturbo e pianificare una terapia efficace per trattare questo problema.

Allo stesso tempo, sul mercato esistono dei prodotti specifici per l’incontinenza grave negli anziani, dei presidi in grado di migliorare la qualità della vita delle persone incontinenti e offrire un sollievo immediato a chi si trova in questa situazione di estremo disagio.

In queste circostanze è possibile usare degli appositi pannoloni per incontinenza grave come quelli selezionati da Bibulo.it, store online specializzato con soluzioni per ogni esigenza.

Tra i modelli disponibili ci sono i pannolini per adulti pants o pull-up, sagomati, a mutandina con adesivi, sagomati o a cintura e traverse per il letto, prodotti efficaci per gestire l’incontinenza e migliorare il benessere e il comfort delle persone che soffrono di questo disturbo.

Inoltre, per la notte è opportuno usare dei pannolini super assorbenti, in quanto sono studiati appositamente per favorire il riposo notturno evitando al massimo i disagi durante il sonno.

Nello specifico, i pannolini super assorbenti per la notte sono caratterizzati da sistemi di fissaggio più efficienti e resistenti, non consentono la fuoriuscita dell’urina da sdraiati e possono essere impiegati più a lungo grazie a una capacità di assorbimento superiore.



Come si cura l’incontinenza grave

Nella stragrande maggioranza dei casi è possibile curare l’incontinenza, infatti si tratta di un disagio quasi sempre curabile mediante una terapia specifica. Per quanto concerne l’incontinenza da urgenza, ossia una condizione che può verificarsi di giorno e di notte che consiste nell’esigenza incontrollabile di urinare, può essere trattata attraverso i farmaci per normalizzare la contrazione della vescica e liberarsi da questo problema in mod definitivo.

Chi invece soffre di incontinenza da sforzo o da stress, ovvero l’incapacità dello sfintere di chiudere in maniera corretta permettendo la fuoriuscita di alcune gocce di urina in seguito a uno stimolo, per esempio un colpo di tosse, uno sforzo o una risata forte, può essere curato tramite la fisioterapia con esercizi mirati al rafforzamento dei muscoli pelvici. In alcune circostanze, la fisioterapia può essere abbinata anche alla riabilitazione addomino pelvica elettrostimolata.

Infine, in caso di incontinenza totale, oppure se la riabilitazione non ottiene il successo sperato, è possibile ricorrere alla chirurgia con l’inserimento di una rete protesica che consente di recuperare una funzione urinaria normale.

Naturalmente è altrettanto importante cercare di prevenire l’incontinenza, specialmente per evitarne le forme più gravi e invalidanti. Tra le buone regole per contrastare l’insorgere dell’incontinenza ci sono un’alimentazione sana ed equilibrata, ovvero una dieta ricca di fibre, frutta e verdure con un basso contenuto di grassi, un’attività fisica moderata e adatta all’età e alle condizioni fisiche, il mantenimento di un peso corporeo ottimale e un’adeguata idratazione bevendo almeno 2-2,5 litri d’acqua al giorno.