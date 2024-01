La Tecno In Macchine Utensili Srl di Borgo San Dalmazzo ricerca manutentori meccanici ed elettricisti industriali [VIDEO]

La Tecno In Srl è un’azienda metalmeccanica che dal 1994 si è affermata come punto di riferimento sul mercato del commercio di macchine utensili nuove ed usate di qualità.



Recentemente, per rispondere alle esigenze del mercato, l’azienda ha incrementato il proprio personale dipendente e si è trasferita nella nuova sede di Borgo San Dalmazzo che si sviluppa su 8000 mq di superficie totale.



L’azienda è specializzata in:

• Revisioni meccaniche, elettriche ed elettroniche

• Installazione e messa in geometria macchinari

• Traslochi di officine chiavi in mano

• Assistenza tecnica

• Adeguamento dei macchinari alle normative di sicurezza





Le figure ricercate, affiancate da personale specializzato, si occuperanno rispettivamente di seguire:• Tutto ciò che concerne la parte meccanica nelle revisioni dei macchinari (smontaggio, sostituzione/aggiustaggio e rimontaggio componenti meccanici) e nelle installazioni/assistenze tecniche (ricerca e risoluzione guasti/fermi macchina, messa in bolla macchinari)• Tutto ciò che concerne la parte elettrica nelle revisioni sui macchinari (modifiche/rifacimento impianti elettrici, cablaggi bordo macchina, installazione controlli numerici) e nelle assistenze/installazioni (collegamenti elettrici, ricerca guasti, installazione dispositivi di sicurezza).Si richiede preferibilmente esperienza pregressa in ambito elettrico industriale; si valutano anche giovani privi di esperienza lavorativa con titolo di studio inerente da formare. Sono requisiti fondamentali capacità propositive, senso d'appartenenza e desiderio di realizzazione lavorativa.Offriamo inserimento diretto in un ambiente di lavoro giovane, stimolante e pulito. La paga riconosciuta è superiore alla media in base all’esperienza, con possibilità di effettuare trasferte e straordinari.Mandare il curriculum a info@tecnoinsrl.it.