Meteo: inizio 2024 ancora all'insegna della stabilità, cambiamento in vista dell'Epifania

Insisteranno ancora per qualche giorno correnti occidentali miti, con tempo stabile anche se non sempre soleggiato su gran parte delle nostre regioni. Piogge su Alpi nordoccidentali e Liguria orientale. Da venerdì cambio di registro e probabile arrivo di aria più fredda a partire dalla settimana prossima.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi martedì 2 a giovedì 4 gennaio.

Cielo molto nuvoloso o coperto su Alpi nordoccidentali e valle d'Aosta, con piogge anche a quote medie sia oggi che tra domani e giovedì. Molto nuvoloso oggi e domani mattina su Liguria orientale con piogge deboli a partire da stasera fino a domani mattina. Irregolarmente nuvoloso sulle restanti zone con spazi di sereno alternati a nubi alte e nebbie o fischie dense su pianure più orientali.

Temperature ancora sopra la media del periodo, con valori massimi che tra oggi e domani non andranno oltre gli 8/12 °C, valori più alti sul basso Piemonte e Liguria. Mentre mercoledì complice un po' di Foehn sul cuneese potrebbero arrivare fino a 14/15 °C e localmente anche oltre. Le minime saranno anche sotto lo 0 in caso di rasserenamenti e assenza di vento, con brinate diffuse. Mentre in altri casi non scenderanno al di sotto dei 3/5°C su pianure, fino a 8/10 °C sulle coste.

Forti venti di Foehn su Alpi da oggi fino a giovedì pomeriggio, che domani potranno raggiungere anche le pedemontane e le pianure adiacenti. Libeccio forte al largo della Liguria e su Appenino ligure tra oggi e domani.

Venerdì 5 gennaio.

Prima perturbazione del 2024 che dovrebbe coinvolgere tutte le regioni con piogge diffuse e nevicate localmente fino a 800 m, da confermare nei prossimi aggiornamenti. Temperature in lieve calo.

Tendenza successiva

Si aprirà una nuova circolazione atmosferica con aria più fredda in arrivo dopo domenica che ci farà finalmente assaggiare un po' di inverno, anche se di nuovo inizialmente in assenza di precipitazioni.

