L' Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo punta in alto, tanti i nuovi arrivi

Tra un panettone e il brindisi per il nuovo anno, l’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo sta già scaldando i motori per la stagione che verrà. L’antivigilia di Natale è stata l’occasione, sulla pista “Fantoni Bonino”, per nuove conoscenze tra gli atleti e tecnici: tanti infatti sono gli innesti che andranno a comporre la squadra 2024, alla conquista di obiettivi sempre più ambiziosi. Tra sorrisi e immancabile fatica, l’allenamento congiunto ha coinvolto le squadre Allievi e Assoluti, prima della tradizionale gara sociale di Natale sui 5.000 metri a cui hanno preso parte le categorie giovanili (distanza 1000 e 2000 metri).

La collaborazione con l’Atletica Castell’Alfero, come noto, porta in maglia biancorossa i migliori talenti astigiani di prove multiple quali la 21enne Francesca Paolin e il 22enne Mattia Rocco (entrambi atleti da finale italiana) con i mezzofondisti specialisti delle lunghe distanze Giulia Paolin (classe 2001) e Matteo Pia (’96), Alessandro Graziano (altista da due metri del ‘96), e i giovani prospetti Silvia e Anna Boero, Fernando Sanjana Alessia e Arianna Ottengo, Marco Ferrero, Francesco Mariut, Lorenzo Squarzino e Silvia Bono. Salutato Nicolò Gallo (direzione Casone Noceto), sono transitati a titolo definitivo dalla Safatletica di Torino il classe 2000 Federico Lisa, che vanta un personale di 10’’65 sui 100 metri nel 2022, e il promettente 200/400ista Francesco Viotti (2004, da 22’’00 quest’anno sul mezzo giro).

Viene inoltre rinnovato il prestito dall’Atletica Saluzzo del “golden boy” Lorenzo Vera (’06), reduce dall’argento agli Italiani Allievi nei 100 metri (dopo il bronzo conquistato nel 2022) e desideroso di un riscatto dopo una stagione non andata come da previsioni a causa di infortuni nei momenti clou. Da Alba arriva in prestito Vittoria Bollano (’01), marciatrice di ottime prospettive sulla 20 km, mentre dalla Dragonero ecco la giovane mezzofondista veloce Elisa Calandri (’04) con un personal best di 2’18’’52 sugli 800 metri. Correrà con colori dell’Atletica Mondovì anche l’esperto mezzofondista ex Gsd Valtanaro Matteo Cafiero (’89) che potrà dare il suo contributo sulle lunghe distanze.

La ciliegina sulla torta è rappresentata infine dal tesseramento annuale, in quota straniero, del fortissimo marciatore cinese Niu Wenchao, reduce dagli ultimi Campionati del Mondo di Budapest. Il 25enne, che si allena a Saluzzo con Sandro Damilano, gareggerà con i colori dell’Atletica Mondovì in tutte le gare su suolo italiano.

Commenta così il presidente dell’Atletica Mondovì Fabio Boselli: «I nuovi ingressi permetteranno un rinforzo per i prossimi Campionati di società Allievi e Assoluti, con l’obiettivo di qualificarci alle finali nazionali: le squadre sono attrezzate per quello. Parallelamente, grazie all’impegno dei tecnici e dei dirigenti, continua la nostra grande promozione e crescita fatta di progetti, attività scolastiche, poli decentrati, etc… che ci ha portato ad essere la più numerosa società del Piemonte. “Quantità e Qualità” sono i due caposaldi per il nostro futuro, l’uno correlato all’altro: l’offerta sportiva per i giovani e i risultati in pista»

«Il progetto – aggiunge il tecnico Marco Chiecchio – vuole dare spazio a tutte le categorie: i nuovi arrivi non andranno ad “oscurare” i ragazzi e le ragazze del nostro vivaio, ma fungeranno da traino e per “illuminarli” ancora di più. Stiamo creando, con il lavoro di questi anni, un ambiente sano ed equilibrato, dove il singolo atleta possa trovarsi a suo agio e motivato a crescere e a raggiungere i propri traguardi, in modo da evitare una dispersione nell’età adulta.”

Conclude Enrico Priale: “Siamo fortemente convinti della bontà della nostra idea di atletica a 360°. I tanti nuovi atleti e le collaborazioni instaurate con le società cuneesi e non (prima tra tutti Castell’Alfero) che hanno sposato il progetto ci spronano lavorare bene in questa stagione, con l’augurio che altri si possano aggiungere nelle prossime”.

Il primo “sparo” è previsto il 6/7 gennaio con le indoor di Parma e Bergamo, poi a seguire il 14 gennaio con i campionati regionali di staffette cross a Saluzzo.